Онищенко показал, как "коротал время" в кабинете Порошенко

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Скандальный народный депутат Александр Онищенко опубликовал селфи из кабинета для переговоров президента Украины Петра Порошенко.

"Нашел в телефоне фото из кабинета президента. Кабинет для переговоров. По два-три часа его ждал. И от скуки селфи делал. Согласен, галстук не в тему", — иронично прокомментировал Онищенко фото, опубликованное на своей странице в Facebook.

Facebook Александра Онищенко Александр Онищенко в кабинете президента

В начале апреля была обнародована часть аудиозапси, сделанная беглым нардепом Александром Онищенко, на которой, как утверждается, с участием президента Петра Порошенко обсуждается вопрос о закрытии уголовных дел против экс-министра экологии Николая Злочевского.

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Кроме того, ранее также была опубликована глава из книги Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", в которой описана история о том, как партия "Народный фронт" якобы с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию. В результате "Народный фронт" набрал большое количество голосов на выборах (первое место по партийным спискам) и стал второй по численности фракцией Рады. Это позволило Яценюку сохранить пост премьера, а его партии — войти в правительство и сохранить значительное влияние. Кроме того, в главе описана история, как Порошенко "травил" своего политического оппонента экс-премьер-министра Арсения Яценюка и системно дискредитировал его, организовав заказную пиар-кампанию.