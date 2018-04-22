Онищенко грубо ответил "Миротворцу" на угрозы

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Александр Онищенко заявил, что не был в Израиле "лет шесть". Так он ответил центру "Миротворец", который сообщил о наличии пленок с компроматом на самого нардепа.

В сообщении говорилось, что на записях зафиксированы "несколько часов диалогов в Израиле с неким гражданином страны-агрессора (России — Ред.)". В центре добавили, что готовы передать их правоохранителям по первому требованию.

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"Кстати, передайте тупому лизоблюду Геращенко (народный депутат Антон Геращенко — Ред.) и всем другим порохоботам, что я не был в Израиле лет 6. Пусть дадут запрос в пограничную службу. Или я это сделаю сам. Кстати, чего запись только сейчас появилась. Вы все это время меня покрывали?" — написал он на своей странице в Facebook.

Александр Онищенко/Facebook, 22 апреля 2018

Ранее Онищенко в эфире одного из ток-шоу обнародовал аудиозапись, где он якобы обсуждает с президентом Петром Порошенко вопрос о закрытии уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Как заявил нардеп, на записи слышно, как он договаривался с главой государства о закрытии криминального дела против Злочевского, который предложил в обмен долю компании, которая добывает газ в Украине. По его словам, запись была сделана в 2016 году в Администрации президента. Антикоррупционное бюро Украины заявило, что готово изучить аудиозаписи с "компроматом" на Порошенко.

Против Онищенко возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча" при содействии Онищенко, получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.

Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.