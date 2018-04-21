Карасев: последствия "пленок Онищенко" для Порошенко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В эфире одного из украинских телеканалов беглый депутат Александр Онищенко обнародовал аудиозапись, где он якобы обсуждает с президентом Украины Петром Порошенко вопрос о закрытии уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Как заявил Онищенко, на записи слышно, как он якобы договаривался с Порошенко о закрытии уголовного дела против Злочевского, который взамен предложил главе государства долю компании, добывающей газ в Украине.

По словам Онищенко, запись была сделана в 2016 году в администрации президента. Именно тогда, как утверждает депутат-беглец, ему удалось записать несколько разговоров с Петром Порошенко и все они компрометируют президента, который якобы с Александром Онищенко обсуждает бизнес-вопросы, влияние на парламент нза счет скупки голосов и распределение теневых дивидендов в сфере работы компании "Укргаздобыча".

По утверждению Онищенко, он имеет в своем распоряжении несколько кейсов с аудиозаписями. И впервые записанные разговоры были обнародованы в прошлом году, но не с президентом. А якобы с представителями окружения гаранта — Олесем Довгим и Николаем Мартыненко.

На последнюю порцию аудиокомпромата от Онищенко, которая касалась уже президента отреагировала представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко. По ее словам обнародованные разговоры не заслуживают комментариев до тех пор, пока экспертиза не установит, кому принадлежат голоса на пленках. "К моменту, пока суд не признает, что это доказательство того или иного голоса, мы считаем, что это фейк", — сказала Луценко журналистам.

На вопрос, будет ли АП подавать в суд для опровержения фейков от Онищенко, представитель президента в парламенте ответила, что не имеет такой информации, но не исключает подачи иска о защите чести и достоинства. Сам же Онищенко, который подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже газа, которому также инкриминируют государственную измену, и который последние два года скрывается за границей, объяснил что решил именно сейчас опубликовать свои записи в связи с презентацией своей книги. И это только начало, обещает Онищенко.

Читайте также: Куда ведет страну Порошенко? Эксперты подвели итоги недели

Ударят ли "пленки Онищенко" по президенту, спрогнозировал политолог, политтехнолог, директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи достатньою є реакція представників президента, які відмовляються коментувати записи Онищенка, лаконічно називаючи це фейком?

— Це реакція раціональна по меншій мірі. Бо що ще представники президента скажуть, що це правда? Навіть якщо це і правда. Тому оскільки це поки що медійне явище, тим більше, не від самого авторитетного джерела — Оніщенка, тому це все можна поки що кваліфікувати, як таку медійну атаку на президента. А там де медіа, там є, як правило, криза верифікації. Тобто криза доказів. Там, де є криза доказів або неможливо це довести в якомусь такому інституційному судовому порядку, то тоді можна сказати, що це є фейк. Тим більше, що це ж не новина якась. Вже були ці плівки Онищенка більше року тому. Взагалі наше суспільство вже настільки імунізоване до різного роду компроматних стратегій і атак, що воно це сприймає як ще такий черговий доказ політичної боротьби, а не як якусь таку супер-подію.

Два ді тому глава НАБУ Артем Ситник сказав про те, що звинувачення проти Онищенка збираються передати до суду в найближчий час. І одразу після цього ми спостерігаємо за появою в ЗМІ таких плівок. Це збіг обставин чи ні?

— Не важливо, чи це збіг обставин, чи це такий продуманий таймінг. Це тільки може додати аргументів пропрезидентській стороні, що це медійні епізоди або медійні інструменти політичної боротьби, а не якась така серйозна боротьба з корупцією. Розумієте, окрім різного роду свідоцтв або інформацій про тих чи інших корупційних діянь, ще важлива проблема довіри до джерела. Сьогодні це дуже важливо. Хто говорить про це? Хто критикує? Хто носій? Тому, мені здається, що цієї книжки, плівок і інших заяв Онищенка якихось серйозних втрат для президента не буде. Тим більше, що технологи президента непогано працюють. Сьогодні мало говорять про плівки і книгу Онищенка, говорять більше про об'єднання українського православ'я, і всі ці останні події навколо канонізації УПЦ Київського патріархату.

В такому разі, президент і його команда могли б звернутися до суду?

— А навіщо? Онищенко тут, в Україні чи ні? Написали книгу, мало хто пише сьогодні книги. По-друге, а навіщо? Це тільки створювати додатковий піар-бонус для Онищенка і противників президента. Це абсолютно не технологічно з політтехнологічної точки зору.

Онищенко каже про такі речі, а розслідування в США це триває. І ці речі, якщо вони правдиві, можуть бути якоюсь частиною слідства. Чи не розголошує він якісь деталі цього слідства?

— Не думаю, що це є епізодом якогось слідства, яке в США, тому що є ще геополітика, окрім цих всіх можливих, до речі, ще не доведених епізодів, не доведеної інформації. Тому США, я думаю, сьогодні навряд чи будуть допомагати в розслідуванні Онищенка. Не сьогодні.

Нещодавно з'явилася інформація стосовно плівок Онищенка, яка стосується НФ. Повідомляється, як партія НФ нібито за допомогою "корупційної схеми витягнула з держбюджету 40 млн доларів, які були направлені на її дорогу виборчу кампанію". Це спочатку удар по президенту, а потім — по екс-прем'єру?

— Не знаю. Я думаю, що це тільки на користь НФ. Тому що не чіпайте НФ, у нього вже немає ніяких електоральних шансів, на рівні статистичної похибки. А навіть негативна інформація щодо НФ повертає НФ і всю цю політичну силу в гарячу ротацію.

Чи може Онищенко "працювати" разом з НФ?

— Це тільки підсилить якісь спільні дії НФ і БПП проти компромату від Онищенка. Це тільки грає на владу, яка і так живе своїми протиріччями внутрішніми, і між НФ і БПП. А цей весь епізод новий тільки буде грати на те, щоб вони подвоювали свої зусилля для того, щоб відбивати ці інформаційно-медійні атаки.

Читайте также: Автокефалия и "правые" радикалы. К церковным погромам готовы?

Щодо суті тих плівок, які ми вже проаналізували, там є кримінал?

— Це питання по суті, на яке має право судовий процес і суддя. Є розгляд справи по суті. Це вже коли закінчується слідство, і слідство передає матеріали в судову залу. І там розглядається справа по суті. Але це вже не до конспірології, не до політології, це вже до вироку суду.

Ранее политолог Николай Давидюк заявлял, что предоставленные Онищенко компроматы — только тренировка.

А заслуженный юрист Украины Юрий Кармазин отметил, что в деле Онищенко на кону уже стоит честь НАБУ.