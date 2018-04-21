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    Рудяков о панике в окружении Порошенко из-за "пленок Онищенко"

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    Онищенко: новая партия компромата (393)

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    Ни сам Петр Порошенко, ни его окружение не знают, как реагировать на публикацию записей, сделанных нардепом Александром Онищенко, считает политэксперт Павел Рудяков.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Заявление Администрации президента о том, что они "не комментируют фейки", имея в виду "пленки Онищенко", свидетельствует о панике, считает директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. 

    На днях была обнародована часть аудиозапси, сделанная покинувшим Украину нардепом Александром Онищенко, на которой, как утверждается, с участием президента Петра Порошенко обсуждается вопрос о закрытии уголовных дел против экс-министра экологии Николая Злочевского. 

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    president.gov.ua
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    "Президент в четверг специально собирал в конце рабочего дня Совет национальной безопасности и обороны по этим фейкам", — отметил Рудяков в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Украина

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    "Рыбки (главы САП Назара — Ред.) Холодницкого больше наговорили, но для Порошенко это долгоиграющая вещь, потому что они не знаю, как на это реагировать. Знает и он сам, и его окружение, что это больная тема, что у Онищенко могут быть записи, которые заинтересуют на Западе так, что мало не покажется", — добавил эксперт. 

    Как сообщалось, что ранее была опуьликована глава из книги Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", в которой описана история о том, как партия "Народный фронт" якобы с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию. В результате "Народный фронт" набрал большое количество голосов на выборах (первое место по партийным спискам) и стал второй по численности фракцией Рады. Это позволило Яценюку сохранить пост премьера, а его партии — войти в правительство и сохранить значительное влияние. Кроме того, в главе описана история, как Порошенко "травил" своего политического оппонента экс-премьер-министра Арсения Яценюка и системно дискредитировал его, организовав заказную пиар-кампанию. 

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