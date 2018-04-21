Онищенко о том, зачем Порошенко "постоянно поддерживает войну"

С тех пор как Петр Порошенко стал президентом Украины, он думает о выборах 2019-го года, поэтому специально поддерживает войну, чтобы в случае, если у него будут низкие рейтинги, ввести военное положение и не проводить выборы, заявил беглый нардеп Александр Онищенко.

На днях была обнародована часть аудиозапси, сделанная покинувшим Украину нардепом Александром Онищенко, на которой, как утверждается, с участием президента Петра Порошенко обсуждается вопрос о закрытии уголовных дел против экс-министра экологии Николая Злочевского.

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"Я говорю только о существовании такого факта, как продажа народными депутатами своих голосов. Нет смысла приводить конкретные имена, ведь за это все равно никому ничего не будет. Я говорю лишь о том, насколько коррумпирована Верховная Рада", — сказал Онищенко в эфире телеканала ZIK.

Он отметил, что парламентской коалиции — "Блоку Петра Порошенко" и "Народному фронту" — иногда "подыгрывают" "Радикальная партия", "Воля народа" и "Видродження".

"Рейтинг у них всех вместе составляет около 8%. Именно эти 8%, которые сегодня есть у этого преступного гнезда, управляют страной. Они делают все, что захотят, принимают законы, которые захотят", — заявил политик.

Также он высказал мнение, что их уже давно ненавидит общественность, "просто нет возможности изменить власть, поэтому все ждут следующего этапа — президентских выборов".

"Довольно хорошо зная Петра Порошенко, могу сказать, что он уже с тех пор, когда стал президентом, начал думать о выборах 2019 года. У него есть постоянная мысль постоянно поддерживать войну, а перед выборами ввести военное положение. Поэтому когда он будет видеть, что его рейтинги очень низкие, это будет его единственной манипуляцией — он придумает обострения войны, чтобы не проводить выборы", — убежден нардеп.

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Ранее была обнародована глава из книги Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", в которой описана история о том, как партия "Народный фронт" якобы с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию. В результате "Народный фронт" набрал большое количество голосов на выборах (первое место по партийным спискам) и стал второй по численности фракцией Рады. Это позволило Яценюку сохранить пост премьера, а его партии — войти в правительство и сохранить значительное влияние. Кроме того, в главе описана история, как Порошенко "травил" своего политического оппонента экс-премьер-министра Арсения Яценюка и системно дискредитировал его, организовав заказную пиар-кампанию.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал фактическое завершение антитеррористической операции в Донбассе 30 апреля, она будет переформатирована в Операцию объединенных сил.