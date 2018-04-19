Онищенко, грабивший бюджет страны, лжет и манипулирует - Аваков

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков жестко высказался в адрес находящегося в розыске народного депутата Александра Онищенко, который накануне обнародовал часть записи разговора с участием, как он утверждает, президента Петра Порошенко, а также заявил о коррупционной схеме партии "Народный фронт" накануне выборов 2014 года.

"Записной политический коррупционер, системно грабивший бюджет страны – лжет и манипулирует, пытаясь избежать наказания по выдвинутым ему обвинениям. Это не изменит его статус – Онищенко должен быть осужден за политическую коррупцию и воровство", — написал глава МВД в своем Twitter.

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Ранее "откровения" Онищенко также прокомментировал и лидер "Народного фронта", экс-премьер-министр Арсений Яценюк, заявив, что "очередные признание Онищенко" – это "не первая его ложь в интересах спецслужб России, которые продолжают активно использовать Онищенко в своих интересах".

"Заявление о краже им 40 млн долл. в схеме "Карпатыгаз" – это юридическое признание в совершении преступления. Он должен нести уголовную ответственность по закону", — написал он в Facebook.

Напомним, накануне была обнародована глава из книги Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", в которой описана история о том, как партия "Народный фронт" якобы с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию. В результате "Народный фронт" набрал большое количество голосов на выборах (первое место по партийным спискам) и стал второй по численности фракцией Рады. Это позволило Яценюку сохранить пост премьера, а его партии — войти в правительство и сохранить значительное влияние. Кроме того, в главе описана история, как Порошенко "травил" своего политического оппонента экс-премьер-министра Арсения Яценюка и системно дискредитировал его, организовав заказную пиар-кампанию.

Напомним, Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.