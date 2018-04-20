"Коля - хороший парень". К Порошенко приедут активисты после "пленок Онищенко"

Принтскрин с видео Игоря Луценко

Активисты, после обнародованных нардепом Онищенко пленок, собираются устроить пробег к президенту Петру Порошенко в Козин, где он живет. Об этом пишет одна из участниц будущего пробега к имениям президента на своей странице в Facebook.

Мероприятие начнется в воскресенье, 22 апреля, на ул Грушевского, у европейских площади в 11:00.

"Приглашаю вас принять участие в автопробеге. Присоединяйтесь. Можем после выражения возмущения поступить у забора президента "пикник на обочине". Берите с собой одеяла, на которые можно сесть, легкую пищу, воду, или кофе. С вас: автомобиль, украинский флаг, интересный рассказ о коррупции президента и его окружения. У кого не имеет колес, имейте самих себя. Место в автомобилях найдется", — говорится в сообщении активистки.