наверх
20.04.201819:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Коля - хороший парень". К Порошенко приедут активисты после "пленок Онищенко"

    (обновлено: )4
    Имение Петра Порошенко в Козине
    Принтскрин с видео Игоря Луценко

    Активисты, после обнародованных нардепом Онищенко пленок, собираются устроить пробег к президенту Петру Порошенко в Козин, где он живет. Об этом пишет одна из участниц будущего пробега к имениям президента на своей странице в Facebook.

    Мероприятие начнется в воскресенье, 22 апреля, на ул Грушевского, у европейских площади в 11:00.

    "Приглашаю вас принять участие в автопробеге. Присоединяйтесь.  Можем после выражения возмущения поступить у забора президента "пикник на обочине". Берите с собой одеяла, на которые можно сесть, легкую пищу, воду, или кофе. С вас: автомобиль, украинский флаг, интересный рассказ о коррупции президента и его окружения. У кого не имеет колес, имейте самих себя. Место в автомобилях найдется", — говорится в сообщении активистки.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Порошенко провел встречи с предстоятелями православных церквей Украины
      Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
      Александр Онищенко
      Онищенко: новая партия компромата
      Раненый мальчик из Сирии сообщил, как снимали ролик о "химатаке". Видео
      В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
      Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
      Масштабное ДТП в Кривом Роге