Украинские частные армии. А как вы готовитесь к госперевороту?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Необычная активность замечена среди националистов. После зимних демаршей "Национального корпуса" и "Национальных дружин" фактически подчиняемых нардепу Андрею Билецкому, человеку близкому к главе МВД Арсену Авакову, словно проснулись их формальные конкуренты отпочковавшиеся от "Правого сектора" вместе с Дмитрием Ярошем и создавшего свою Украинскую добровольческую армию (УДА) под патронатом СБУ, а, следовательно, под крылом администрации президента. УДА объявила набор рекрутов-добровольцев, которых намерены научить не только держать в руках оружие, но и тактике городского боя. Совпадением это не назовешь.

Добровольческая армия ищет новобранцев

Вдали от посторонних глаз, под Днепром, в районе села Большаямихайловка на одной из бывших баз отдыха УДА проводит специализированные обучающий семинары, на которые приглашают добровольцев пополнить ряды отдельных территориальных отрядов Украинской добровольческой армии (ОТС УДА).

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Как сообщает учебный центр Украинской добровольческой армии, программа индивидуальной подготовки и совместных действий подразделения имеет четыре квалификационные степени и рассчитана на ротационную возможность каждого из ОТС принять участие в тренинге и иметь возможность, кроме базового уровня, получить соответствующую военную специализацию.

За четыре месяца каждый боец ОТС УДА может пройти полную подготовку "Школы пехоты" и эффективно действовать в пределах области или выполнять боевые задачи согласно приказов и распоряжений командования УДА (в том числе и нардепа Дмитрия Яроша — Авт.). В центре, который действует уже год, можно научиться тактике ведения партизанской войны, тактике боя, оружейному и инженерно-саперному делу. А так же: военной картографии, штурмовому альпинизму, первой домедицинской помощи, идеологической и специальной подготовки. Как хвастаются в центре, инструкторско — преподавательский состав состоит из офицеров, получивших знания и прошедших подготовку по стандартам НАТО, которые имеют боевой опыт и навыки, полученные во время боевых действий. И учат они стрелять не из игрушечного оружия.

Чьи вы хлопцы будете, кто вас в бой ведет?

Вопрос только, к чему добровольцы готовятся и где они собираются применить полученные знания?! Пока, по легенде, они усиленно тренируются, чтобы оборонять родину от врага, какого, когда и как — непонятно. Впрочем, есть одно предположение того, что активность УДА связана с развернутой кампанией против их конкурентов — "Нацкорпуса" и "Нацдружин" Билецкого-Авакова.

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К тому же, буквально неделю назад советник президента Петра Порошенко, политтехнолог Олег Медведев, в интервью телеканалу "Прямой" утверждал, что именно наличие в Украине "Нацдружин" и подобных организаций иметь негативное влияние на процесс реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым в будущем. По его словам, украинцы, проживающие на оккупированных РФ территориях "…бояться возвращаться в Украину до тех пор, пока будут существовать "Нацдружины"". Руководитель "Нацкорпуса", в подчинение которому входят "Нацдружины", Андрей Белецкий уже забил тревогу и уверен, что против них разворачивается компания под эгидой Администрации президента.

В то же время, навряд ли можно назвать совпадением то, что накануне Дня добровольца 29 марта председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, по поручению президента Украины Петра Порошенко, вручил государственные награды и отличия СБ Украины участникам украинского добровольческого движения.

"Боевые собратья, мы вместе, начиная с Майдана, встали на защиту нашей страны. Вы показали настоящий пример героизма, в значительной степени именно благодаря добровольцам удалось остановить первое наступление российского агрессора. Сегодня мы также бок о бок противостоим врагу, в том числе и вражеской пятой колонне в середине нашего государства", — заявил Василий Грицак вручая награды.

Но самое интересное то, что среди награжденных оказались руководители Украинской добровольческой армии, а так же лично Дмитрий Ярош. Со стороны Билецкого ничто замечен не был.

Запахло выборами!

Не спроста завозились самым активным образом все полулегальные полувоенные организации под флагами разных партий. Выборы уж близко и бойцы, которые должны помочь некоторым народным избранникам прошмыгнуть в парламент или же в кресло президента, очень востребованы. Ведь каждая мини-армии будет плясать под дудку того, кто ее содержит. А тут еще и журналист Дмитрий Гордон подлил масло в огонь сообщив, что якобы выборы в ВР назначены на сентябрь, а, следовательно, есть за что побороться.

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"Чем ближе выборы, тем это ощутимее. Каждая из политических сил старается нарастить силовую массу, чтобы к выборам контролировать ситуацию и устраивать потешные кулачные бои, которые могут закончиться печально. И не смотря на то, что у нас нет закона о честных военных формирований, они все равно создаются под эгидой гражданский организаций, общественных движений и называются как хотят, хоть армией, хоть дружинами или вартами. С одной стороны, в администрации правильно считают, что с ними надо покончить, ведь когда придется применить силу, они окажут сопротивление. Но не уверен, что речь идет обо всех, если они делали акцент только на "Нацдружинах"", — комментирует РИА Новости Украина военный эксперт Олег Жданов.

С точки зрения закона, к этим мини-армиям придраться сложно, ведь они не военизированная организация, а общественная. То есть, абсолютно гражданская. Используют они, в основном, что бы не навлечь на себя буде, разрешенное оружие. Но нет ли у них в закромах боевого должно проверять МВД, а они не лезут к ним на базы, подчеркивает Олег Жданов.

"А подготовка добровольцев не случайна, чем лучше их подготовят, тем легче будет их спонсорам прорваться к власти. Ведь фальсификаций на выборах будет очень много, будет масса "мертвых душ", а если вспомнить, что происходило на избирательных участках в ночь подсчета голосов в былые года — штурмы, блокады, поджоги и так далее, то в и сейчас будет то же, если не хуже. Понятно, что полиция будет бездействовать, ее развалили. Поэтому эти организации, эти частные армии, возьмут на себя функцию охраны тех избирательных участков, где будут идти их кандидаты. Поэтому, готовится шоу. Кто лучше подготовиться, кто будет более мобилен, оперативен, силен и организован, у того есть шансы потеснить конкурентов. И ничего не поделать, мы живем в смутное время", — подчеркивает эксперт.

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Жаль, что численность этих армий остается за семью печатями, но то что не за идею, а за деньги они будут готовы на многое, ясно как белый день.