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    Общество

    Националисты решили, что Порошенко дал им сигнал захватывать храмы - УПЦ

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (52)

    (обновлено: )771016
    Представители одной из праворадикальных организаций уже анонсировали на 20-21 апреля проведение "тематических акций" у Десятинного монастыря в центре Киева.
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украинские националисты активизировались в связи с последними заявлениями властей о создании "единой поместной церкви" и своей ближайшей целью называют захват Киево-Печерской лавры, сообщает в пятницу сайт Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Макарием
    president.gov.ua
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    "Инициативу властей как можно быстрее, любым способом создать в Украине "единую поместную церковь" подхватили радикально настроенные националисты. Они считают, именно президент Петр Порошенко надоумил их на то, что настало время действовать. Своей ближайшей целью националисты назвали "освобождение" Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении.

    В УПЦ, в частности, приводят высказывания в соцсетях соратников лидера одной из украинских националистических организаций Дмитрия Корчинского, заявивших о том, что "своим обращением к Вселенскому патриарху президент Порошенко однозначно дал сигнал…, что нечего ждать, достаточно закрывать глаза на этот беспредел, нужно захватывать храмы московского патриархата".

    Так, представители одной из праворадикальных организаций уже анонсировали на 20-21 апреля проведение "тематических акций" у Десятинного монастыря в центре Киева.

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    Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную Раду поддержать его обращение, большинство депутатов проголосовали "за". В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви в Украине.

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