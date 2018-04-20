Корнейчук: а с Порошенко все в порядке?

РИА Новости Украина

Экономическая война – важный элемент "российской агрессии", уверен президент Петр Порошенко. Об этом он заявил в ходе заседания военного кабинета 19 апреля, сообщает пресс-служба глава государства.

"Важным элементом гибридной войны и российской агрессии является экономическая война. Речь идет о блокаде и эмбарго на поставки украинских товаров. Наша торговля упала в разы и сегодня составляет около 9% от общего объема. Раньше это было больше трети", – заявил Порошенко.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента.

"А с президентом там все в порядке? Он забыл, что с 2014-го Украина ввела санкции против российских товаров? Забыл, что действует запрет на поставку нашей продукции в Крым, инициированный именно Киевом? И главное: ничего не давит говорить о плохой торговле со страной, которую Порошенко называет "агрессором"?", – отмечает политэксперт.

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Впрочем, добавляет Корнейчук, сам Порошенко "все годы войны у "агрессора" спокойно производит и продает конфеты, заплатив миллиардные налоги в российский бюджет…".

Скриншот с сайта Facebook

Напомним, президент Порошенко обратился к директору Нацинститута стратегических исследований Владимиру Горбулину с просьбой доложить об укреплении информбезопасности Украины и предложениях, в частности, относительно законодательных изменений с учетом опыта США, Великобритании, Германии, Франции, относительно соцсетей и Интернета.

"Каким образом мы сможем эффективно противодействовать российской агрессии в гибридной войне, сохраняя необходимые стандарты свободы слова. Потому что мы живем сейчас в совершенно другом измерении", – отметил он.