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    Чиновник Порошенко отправился в Стамбул для передачи обращения об автокефалии

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (53)

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    Как рассказал глава государства Петр Порошенко, заместитель главы президентской администрации Ростислав Павленко сейчас находится в Стамбуле для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения.
    Порошенко провел встречи с предстоятелями православных церквей Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Заместитель главы президентской администрации Ростислав Павленко поехал в Стамбул для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении томаса об автокефалии православной церкви в Украине, которое накануне поддержала Рада. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

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    "Заместитель главы президентской администрации Ростислав Павленко сейчас находится в Стамбуле. Я не буду терять ни одного дня, мы передадим (обращение. – Ред.)", — сказал Порошенко журналистам во время рабочей поездки во Львов в пятницу.

    Говоря о перспективах получения Томоса, глава государства сказал: "Все может случиться, но я абсолютно убежден: на все воля Божья".

    Накануне сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел многочасовую встречу с предстоятелем Украинской православной церкви (УПЦ МП), митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

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