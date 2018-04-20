Чиновник Порошенко отправился в Стамбул для передачи обращения об автокефалии

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Заместитель главы президентской администрации Ростислав Павленко поехал в Стамбул для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении томаса об автокефалии православной церкви в Украине, которое накануне поддержала Рада. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

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"Заместитель главы президентской администрации Ростислав Павленко сейчас находится в Стамбуле. Я не буду терять ни одного дня, мы передадим (обращение. – Ред.)", — сказал Порошенко журналистам во время рабочей поездки во Львов в пятницу.

Говоря о перспективах получения Томоса, глава государства сказал: "Все может случиться, но я абсолютно убежден: на все воля Божья".

Накануне сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел многочасовую встречу с предстоятелем Украинской православной церкви (УПЦ МП), митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.