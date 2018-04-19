Тренд дня: почему "пленки Онищенко" "похоронят" Порошенко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В среду вечером, 18 апреля, в эфире телеканала NewsOne прозвучала первая аудиозапись из скандальных пленок беглого нардепа Александра Онищенко ("пленки Онищенко"), на которых, как утверждается, записан президент Петр Порошенко.

Запись показал Онищенко в ходе программы "Украинский формат". Он утверждает, что его разговор с Порошенко записан в январе 2016 года в Администрации президента. На записи голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса.

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Примечательно, что в начале 2017 года дела против экс-министра времен Януковича были в Украине действительно закрыты.

По прогнозам политэксперта Сергея Быкова, новый скандал с публикацией аудиозаписи будет иметь больший резонанс, чем даже с панамскими оффшорами.

"Вопрос в том, как АП будет решать этот коммуникационно-уголовный кризис", – пишет он у себя в Facebook.

Пост Сергея Быкова в Facebook

Аналогичного мнения придерживается и руководитель ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб. В связи с этим он иронично задается вопросами: поступит ли Порошенко как когда-то американец Никсон и подаст ли в отставку? Хватит ли совести, понятийности, морали?

"То, что вчера произошло на канале Евгений Мураев, — обнародование пленок с записью президентских "переговоров" о 50/50 — похлеще Уотергейтского скандала. В разы. Интересно, поступит ли Порошенко как когда-то американец Никсон: подаст ли в отставку? Хватит ли хоть грамма совести, понятийности, морали? Или все слишком "цинично-барыжно"?!", — спрашивает Гольдарб.

Пост Максима Гольдабра в Facebook

В то же время политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает у себя в Facebook, что новые "пленки Онищенко" — это еще не доказательства, но обоснованные подозрения в высочайшей коррупции, шантаже, злоупотреблении служебным положением. По его мнению, ГПУ обязаны начать расследования в отношении президента, "но боюсь что начнут в отношении канала".

Пост Руслана Бортника в Facebook

Тем временем, бывший замглавы АП Андрей Портнов припомнил, что дал показания по делу Онищенко в одном из международных судебных процессов с его участием.

"Главный предмет этого письменного труда — Порошенко, его преступная деятельность и установление контроля над судебной системой. Александр захочет, расскажет сам", — пишет он у себя в Facebook.

Пост Андрея Портнова в Facebook

Журналист Вячеслав Чечило считает, что Порошенко взял следующую высоту на пути в политическое небытие. По мнению Чечило, теперь он человек, с которым нельзя договариваться.

"Петр Алексеевич уверенно движется к тому, что скоро даже простая встреча с ним будет рассматриваться как серьезное пятно на репутации и начнет разрушать бизнесы и карьеры", — пишет Чечило.

Пост Славы Чечило в Facebook

По мнению финансового обозревателя Александра Дубинского, ключевая цель публикации "пленок Онищенко" – помешать Порошенко заключить союз с "Народным фронтом" и Гройсманом по созданию объединенной политической силы и выдвижение Порошенко единым кандидатам в 2019 году.

"Апрель-май это последние месяцы, когда по закону Порошенко может распустить Раду — и попытаться переизбраться до момента окончательного обнуления своих рейтингов", — высказался обозреватель у себя в Facebook.