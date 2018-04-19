наверх
19.04.201814:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Тренд дня: почему "пленки Онищенко" "похоронят" Порошенко

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (380)

    (обновлено: )543110
    Первая аудиозапись из скандальных "пленок Онищенко", на которых, как утверждается, записан президент Порошенко, похлеще любого оффшорного скандала и будет иметь значительно больший резонанс, прогнозируют эксперты.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Hannibal Hanschke

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В среду вечером, 18 апреля, в эфире телеканала NewsOne прозвучала первая аудиозапись из скандальных пленок беглого нардепа Александра Онищенко ("пленки Онищенко"), на которых, как утверждается, записан президент Петр Порошенко.

    Запись показал Онищенко в ходе программы "Украинский формат". Он утверждает, что его разговор с Порошенко  записан в январе 2016 года в Администрации президента. На записи голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса.

    Читайте также: Навстречу выборам! Церковь — ничто, пиар — все

    Примечательно, что в начале 2017 года дела против экс-министра времен Януковича были в Украине действительно закрыты.

    По прогнозам политэксперта Сергея Быкова, новый скандал с публикацией аудиозаписи будет иметь больший резонанс, чем даже с панамскими оффшорами.

    "Вопрос в том, как АП будет решать этот коммуникационно-уголовный кризис", – пишет он у себя в Facebook.

    Пост Сергея Быкова в Facebook

    Аналогичного мнения придерживается и руководитель ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб. В связи с этим он иронично задается вопросами: поступит ли Порошенко как когда-то американец Никсон и подаст ли в отставку? Хватит ли совести, понятийности, морали?

    "То, что вчера произошло на канале Евгений Мураев, — обнародование пленок с записью президентских "переговоров" о 50/50 — похлеще Уотергейтского скандала. В разы. Интересно, поступит ли Порошенко как когда-то американец Никсон: подаст ли в отставку? Хватит ли хоть грамма совести, понятийности, морали? Или все слишком "цинично-барыжно"?!", — спрашивает Гольдарб.

    Пост Максима Гольдабра в Facebook

    В то же время политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает у себя в Facebook, что новые "пленки Онищенко" — это еще не доказательства, но обоснованные подозрения в высочайшей коррупции, шантаже, злоупотреблении служебным положением. По его мнению, ГПУ обязаны начать расследования в отношении президента, "но боюсь что начнут в отношении канала".

    Пост Руслана Бортника в Facebook

    Тем временем, бывший замглавы АП Андрей Портнов припомнил, что дал показания по делу Онищенко в одном из международных судебных процессов с его участием.

    "Главный предмет этого письменного труда — Порошенко, его преступная деятельность и установление контроля над судебной системой. Александр захочет, расскажет сам", — пишет он у себя в Facebook.

    Пост Андрея Портнова в Facebook

    Журналист Вячеслав Чечило считает, что Порошенко взял следующую высоту на пути в политическое небытие. По мнению Чечило, теперь он человек, с которым нельзя договариваться.

    "Петр Алексеевич уверенно движется к тому, что скоро даже простая встреча с ним будет рассматриваться как серьезное пятно на репутации и начнет разрушать бизнесы и карьеры", — пишет Чечило.

    Пост Славы Чечило в Facebook

    По мнению финансового обозревателя Александра Дубинского, ключевая цель публикации "пленок Онищенко" – помешать Порошенко заключить союз с "Народным фронтом" и Гройсманом по созданию объединенной политической силы и выдвижение Порошенко единым кандидатам в 2019 году.

    "Апрель-май это последние месяцы, когда по закону Порошенко может распустить Раду — и попытаться переизбраться до момента окончательного обнуления своих рейтингов", — высказался обозреватель у себя в Facebook.

    Пост Александра Дубинского в Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко провел встречи с предстоятелями православных церквей Украины
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге