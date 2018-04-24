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    Аналитика и комментарии

    Тренд дня: "Президент – коррупционер и без всяких пленок Онищенко"

    (обновлено: )108
    Блоггеры и политологи обсудили отсутствие последствий новых "пленок" беглого олигарха и нардепа Александра Онищенко для президента Петра Порошенко.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    рresident.gov.ua

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    В Украине разразился новый антикоррупционный скандал. Так, на минувшей неделе беглый олигарх Александр Онищенко презентовал в Украине свою новую книгу о коррупции в окружении президента Петра Порошенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". Книги пока в продаже нет, однако в сети были опубликованы три главы книги.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины
    Тренд дня: "Порошенко, как обычно, обманул всю страну"

    Первая "Коля – хороший парень" содержит текстограмму расшифровки одной из "пленок Онищенко" с голосом президента. Пленка объясняет историю о том, какой ценой были закрыты дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

    Запись впервые прозвучала в среду вечером, 18 апреля, в эфире телеканала NewsOne. На ней голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса в обмен на долю в газовом бизнесе экс-министра. Президент (а точнее, его голос) отреагировал на это благосклонно, назвал Злочевского "хорошим парнем" и пообещал подумать, что можно сделать. Из разговора слышно, что Злочевский перечислил на компании, подконтрольные Порошенко, десять миллионов долларов — и готов "свернуть этот долг", если президент примет его предложение.

    Как отметил финансовый обозреватель Александр Дубинский, правоохранительные органы пока никак не отреагировали на обнародованную информацию о коррупции.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS/Fabrizio Bensch
    Почему Порошенко для США все меньше "их сукин сын"

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    "Прошла почти неделя с момента публикаций "пленок Онищенко" — с эпизодом предложения взятки от имени Злочевского гаранту коррупции. И уже неделю правоохранительные органы не находят в себе сил внести, как того требует закон, запись в ЕРДР и начать следствие по данному делу. И дело не только в кумовстве (генпрокурора — гаранту), но и в том, что НАБУ/САП — созданы за деньги американцев", — подчеркнул Дубинский в Facebook.

    По его данным, сын экс-вице-президента США Джо Байдена входит в совет директоров компании Злочевского Burisma.

    "И если расследовать дело о взятке, которую от имени Злочевского предлагал Порошенко господин Онищенко, — то расследовать нужно и участие в этом деле сына Байдена. Потому что, по сути, взятку Порошенко давал, в том числе, и он. Именно поэтому — из-за участия окружения американских политиков в украинской коррупции — ни одно дело против Порошенко расследовано не будет. Именно поэтому вы теперь сами себе можете ответить на вопрос, — "почему американцы ничего не предпринимают по отношению к Порошенко". Потому, что он их подельник", — резюмировал Дубинский.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что на самом деле "пленки Онищенко" направлены на западного потребителя.

    "На то, чтобы США и ЕС не могли себе позволить поддержать "коррупционера Порошенко" на второй президентский срок, если вдруг он каким-то чудом договорится. Кстати, считаю: за началом "слива" "пленок Онищенко" стоит Кремль. Украинцы же итак знают, что Порошенко — это коррупционер. Без всяких записей. И его имидж и висячий вниз рейтинг уже хуже не станут", — прокомментировал аналитик.

    Главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев также акцентировал, что разоблачения Онищенко прошли для Порошенко практически без последствий.

    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото
    Карасев: последствия "пленок Онищенко" для Порошенко

    "Хотя записи весьма похожи на настоящие, а озвученное на них весьма хорошо коррелирует с реальностью (внезапное "прощение" Злочевского и т.п.), факт того, что Порошенко лично в обмен на крупные суммы и долю в бизнесе отмазал одного из наиболее одиозных олигархов, не произвело на почтенную публику никакого впечатления", — разъяснил Ткачев.

    Он обратил внимание, что ни один из депутатов провластной коалиции не заявил о выходе из неё после скандала.

    "Оппозиция даже не почесалась попытаться запустить процедуру импичмента. Прославленные своей типа независимостью антикоррупционные органы сделали вид, что ничего такого они не видели. Западные посольства и СМИ проигнорировали ситуацию, как будто это не они говорят о необходимости борьбы с коррупцией в Украине. Даже записные антикоррупционеры украинской блогосферы отделались дежурными заявлениями типа "ай-ай-ай" и "фу-фу-фу" — и не более того. Ни зонтиков, ни чая, ни хорошего настроения", — разъяснил журналист.

    По его мнению, за этим всем кроется простая причина — "антикоррупционная" тема — лишь модная ныне риторика.

    "Те или иные персонажи время от времени используют её для того, чтобы на кого-то надавить или что-то продавить, но не более того. На самом деле всё это — лишь простое политическое лицемерие. Все всё знают, всё понимают и всех это на самом деле устраивает", — подытожил Ткачев.

    Экс-замминистра ЖКХ Алексей Кучеренко, в свою очередь, связал коррупционный скандал с "церковной инициативой" президента.

    "Я так понял — долгий и многогранный "объединительный процесс" это противоядие против всякого рода "плёнок" и коррупционных скандалов и вечный неубиенный повод для сольного концерта?! Ну что ж — или ишак или падишах должны околеть. Главный вопрос — кто раньше?!" — задается вопросом эксперт.

    Наряду с этим, блоггер Александр Скубченко прокомментировал требование США от Украины повысить цены на газ, как этого требует Международный валютный фонд. При этом блоггер считает, что в стране во всем винят МВФ, однако реальная вина лежит на нынешних политиках.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Украинское фото
    Олигархи возвращаются. Игры Коломойского, месть Фирташа, связи Онищенко

    "Госдеп США потребовал от Украины поднять цену на газ для населения до уровня импортного паритета. То есть добытый в Украине газ мы должны покупать по цене импортного. В этой связи хочу напомнить. У нас во всём принято винить МВФ, но вина – на многих украинских политиках. Итак. Установление цен и тарифов на газ для всех потребителей, включая население, на экономически обоснованном уровне на протяжении 2015-2017 годов, а также – законодательное введение запрета на установление льготных цен и тарифов для отдельных потребителей предусмотрено Соглашением о коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" от 2014 года (пункт 2 раздела XXII)", — напомнил Скубченко.

    Он уточнил, что соглашение было подписано партиями: "Народный фронт", "Блок Порошенко", "Самопомич", "Батькивщина" и Радиальной партией Олега Ляшка.

    "Каждый депутат этих партий несёт персональную ответственность перед украинцами за повышение цены на газ. Поэтому валить всё только на МВФ не стоит: Фонд требует только то, что эта власть обязалась перед Фондом выполнить; ни больше и не меньше. Просто смешно смотреть на тех, кто внёс свою лепту в сегодняшнюю цену на газ, а сегодня строит из себя великого "борца" с тарифами. Власть майдана и оппозиция майдана = единое целое. И отвечать они должны солидарно", — подытожил Скубченко.

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