Тренд дня: "Президент – коррупционер и без всяких пленок Онищенко"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Украине разразился новый антикоррупционный скандал. Так, на минувшей неделе беглый олигарх Александр Онищенко презентовал в Украине свою новую книгу о коррупции в окружении президента Петра Порошенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". Книги пока в продаже нет, однако в сети были опубликованы три главы книги.

Первая "Коля – хороший парень" содержит текстограмму расшифровки одной из "пленок Онищенко" с голосом президента. Пленка объясняет историю о том, какой ценой были закрыты дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

Запись впервые прозвучала в среду вечером, 18 апреля, в эфире телеканала NewsOne. На ней голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса в обмен на долю в газовом бизнесе экс-министра. Президент (а точнее, его голос) отреагировал на это благосклонно, назвал Злочевского "хорошим парнем" и пообещал подумать, что можно сделать. Из разговора слышно, что Злочевский перечислил на компании, подконтрольные Порошенко, десять миллионов долларов — и готов "свернуть этот долг", если президент примет его предложение.

Как отметил финансовый обозреватель Александр Дубинский, правоохранительные органы пока никак не отреагировали на обнародованную информацию о коррупции.

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"Прошла почти неделя с момента публикаций "пленок Онищенко" — с эпизодом предложения взятки от имени Злочевского гаранту коррупции. И уже неделю правоохранительные органы не находят в себе сил внести, как того требует закон, запись в ЕРДР и начать следствие по данному делу. И дело не только в кумовстве (генпрокурора — гаранту), но и в том, что НАБУ/САП — созданы за деньги американцев", — подчеркнул Дубинский в Facebook.

По его данным, сын экс-вице-президента США Джо Байдена входит в совет директоров компании Злочевского Burisma.

"И если расследовать дело о взятке, которую от имени Злочевского предлагал Порошенко господин Онищенко, — то расследовать нужно и участие в этом деле сына Байдена. Потому что, по сути, взятку Порошенко давал, в том числе, и он. Именно поэтому — из-за участия окружения американских политиков в украинской коррупции — ни одно дело против Порошенко расследовано не будет. Именно поэтому вы теперь сами себе можете ответить на вопрос, — "почему американцы ничего не предпринимают по отношению к Порошенко". Потому, что он их подельник", — резюмировал Дубинский.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что на самом деле "пленки Онищенко" направлены на западного потребителя.

"На то, чтобы США и ЕС не могли себе позволить поддержать "коррупционера Порошенко" на второй президентский срок, если вдруг он каким-то чудом договорится. Кстати, считаю: за началом "слива" "пленок Онищенко" стоит Кремль. Украинцы же итак знают, что Порошенко — это коррупционер. Без всяких записей. И его имидж и висячий вниз рейтинг уже хуже не станут", — прокомментировал аналитик.

Главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев также акцентировал, что разоблачения Онищенко прошли для Порошенко практически без последствий.

"Хотя записи весьма похожи на настоящие, а озвученное на них весьма хорошо коррелирует с реальностью (внезапное "прощение" Злочевского и т.п.), факт того, что Порошенко лично в обмен на крупные суммы и долю в бизнесе отмазал одного из наиболее одиозных олигархов, не произвело на почтенную публику никакого впечатления", — разъяснил Ткачев.

Он обратил внимание, что ни один из депутатов провластной коалиции не заявил о выходе из неё после скандала.

"Оппозиция даже не почесалась попытаться запустить процедуру импичмента. Прославленные своей типа независимостью антикоррупционные органы сделали вид, что ничего такого они не видели. Западные посольства и СМИ проигнорировали ситуацию, как будто это не они говорят о необходимости борьбы с коррупцией в Украине. Даже записные антикоррупционеры украинской блогосферы отделались дежурными заявлениями типа "ай-ай-ай" и "фу-фу-фу" — и не более того. Ни зонтиков, ни чая, ни хорошего настроения", — разъяснил журналист.

По его мнению, за этим всем кроется простая причина — "антикоррупционная" тема — лишь модная ныне риторика.

"Те или иные персонажи время от времени используют её для того, чтобы на кого-то надавить или что-то продавить, но не более того. На самом деле всё это — лишь простое политическое лицемерие. Все всё знают, всё понимают и всех это на самом деле устраивает", — подытожил Ткачев.

Экс-замминистра ЖКХ Алексей Кучеренко, в свою очередь, связал коррупционный скандал с "церковной инициативой" президента.

"Я так понял — долгий и многогранный "объединительный процесс" это противоядие против всякого рода "плёнок" и коррупционных скандалов и вечный неубиенный повод для сольного концерта?! Ну что ж — или ишак или падишах должны околеть. Главный вопрос — кто раньше?!" — задается вопросом эксперт.

Наряду с этим, блоггер Александр Скубченко прокомментировал требование США от Украины повысить цены на газ, как этого требует Международный валютный фонд. При этом блоггер считает, что в стране во всем винят МВФ, однако реальная вина лежит на нынешних политиках.

"Госдеп США потребовал от Украины поднять цену на газ для населения до уровня импортного паритета. То есть добытый в Украине газ мы должны покупать по цене импортного. В этой связи хочу напомнить. У нас во всём принято винить МВФ, но вина – на многих украинских политиках. Итак. Установление цен и тарифов на газ для всех потребителей, включая население, на экономически обоснованном уровне на протяжении 2015-2017 годов, а также – законодательное введение запрета на установление льготных цен и тарифов для отдельных потребителей предусмотрено Соглашением о коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" от 2014 года (пункт 2 раздела XXII)", — напомнил Скубченко.

Он уточнил, что соглашение было подписано партиями: "Народный фронт", "Блок Порошенко", "Самопомич", "Батькивщина" и Радиальной партией Олега Ляшка.

"Каждый депутат этих партий несёт персональную ответственность перед украинцами за повышение цены на газ. Поэтому валить всё только на МВФ не стоит: Фонд требует только то, что эта власть обязалась перед Фондом выполнить; ни больше и не меньше. Просто смешно смотреть на тех, кто внёс свою лепту в сегодняшнюю цену на газ, а сегодня строит из себя великого "борца" с тарифами. Власть майдана и оппозиция майдана = единое целое. И отвечать они должны солидарно", — подытожил Скубченко.