Как отразятся на рейтинге Порошенко "пленки" Онищенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В среду вечером, 18 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов впервые прозвучали "пленки Онищенко" с участием мужчины с голосом, похожим на голос президента Украины Петра Порошенко.

На записи беглый народный депутат Александр Онищенко и человек с голосом, похожим на голос Порошенко обсуждают "договорняк" с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него.

Некоторые полагают, что это событие может перевернуть политическую ситуацию в Украине. Книгу Онищенко со стенограммами переговоров уже назвали украинским Уотергейтским скандалом.

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"Новые пленки и книга не сильно повлияют на рейтинг Порошенко. Во-первых, есть некий предел снижения рейтинга президента, который упирается в ядерный электорат главы государства, исполнительной власти вообще. Во-вторых, думаю, что более существенно на снижение рейтинга повлияло первоначальное оглашение пленок, а это было год назад. Тогда это сыграло более существенную роль. А это означает, что те, кто рассчитывал этими пленками снизить рейтинг президента, неправильно таймируют с электорально-технологической точки зрения подобного рода компроматные месседжи. Здесь надо действовать по принципу "дорога ложка к обеду", а не к завтраку или, тем более, к какому-то десертному ужину. Поэтому, это все неприятно, конечно же, но к существенному, тем более катастрофическому снижению рейтинга не приведет", — сказал РИА Новости Украина политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Тем более, подчеркнул политолог, технологи президента давно были готовы к такому вбросу компромата, поскольку он неоднократно анонсировался Онищенко.

"И эта книга с компроматом на президента, мне кажется, легко побивается и перебивается президентской инициативой о канонизации Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. И если промониторить медиа, особенно телевизионные, то этому уделяют значительно больше внимания, нежели компромату от Онищенко. Так что говорить о том, что на этом история закончится и рейтинг президента рухнет, было бы, как минимум, преждевременно, с моей точки зрения, и не очень-то и правильно", — отметил Карасев.

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По словам политолога, стоит ожидать, что не удовлетворившись таким результатом, последуют новые порции компромата.

"Те, кто, наверное, планирует подобного рода порционность или траншевость такого компромата, будут учитывать тот факт, что нужно все-таки это подавать к "обеду", то есть, уже непосредственно к предвыборной кампании, поскольку, как я уже сказал раньше, народная мудрость права — дорога ложка к обеду", — заключил Карасев.