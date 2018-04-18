Лжеапостол Петр: соцсети о "церковной инициативе" Порошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украина вскоре может получить автокефалию для поместной православной церкви. Во вторник, 17 апреля, президент Петр Порошенко написал к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею официальное обращение о создании в Украине единой и независимой Православной церкви. Об этом глава государства сообщил во время встречи с лидерами фракций Верховной Рады, продублировав заявление на своих страницах в Facebook и Twitter:

"Написал официальное обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине". При этом Порошенко отметил, что единая православная поместная церковь не станет государственной: "Все верующие получат право свободно избирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию".

Порошенко полагает, что решение синода по этому поводу может быть принято уже до 28 июля. Президент попросил Раду поддержать его обращение. Лидер крупнейшей в Верховной Раде фракции БПП Артур Герасимов полагает, что парламент уже в четверг может поддержать инициативу президента, хотя в "Оппоблоке" посоветовали Порошенко не вмешиваться в дела церкви. В соцсетях нашлось немало украинцев, придерживающихся такого же мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook