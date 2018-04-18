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    Лжеапостол Петр: соцсети о "церковной инициативе" Порошенко

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (14)

    (обновлено: )720130
    Новая инициатива президента Петра Порошенко о создании в Украине поместной церкви вызвала в отечественных СМИ и соцсетях невероятную шумиху. Как повлияет президентское вмешательство в дела церковные на обычные дела - мирские?
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украина вскоре может получить автокефалию для поместной православной церкви. Во вторник, 17 апреля, президент Петр Порошенко написал к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею официальное обращение о создании в Украине единой и независимой Православной церкви. Об этом глава государства сообщил во время встречи с лидерами фракций Верховной Рады, продублировав заявление на своих страницах в Facebook и Twitter:

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Порошенко анонсировал автокефальную церковь в Украине

    "Написал официальное обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине". При этом Порошенко отметил, что единая православная поместная церковь не станет государственной: "Все верующие получат право свободно избирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию".

    Порошенко полагает, что решение синода по этому поводу может быть принято уже до 28 июля. Президент попросил Раду поддержать его обращение. Лидер крупнейшей в Верховной Раде фракции БПП Артур Герасимов полагает, что парламент уже в четверг может поддержать инициативу президента, хотя в "Оппоблоке" посоветовали Порошенко не вмешиваться в дела церкви. В соцсетях нашлось немало украинцев, придерживающихся такого же мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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