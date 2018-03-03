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    Онищенко объяснил, почему Порошенко хотел отстранить Яценюка от власти

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (132)

    (обновлено: )38331
    Опальный нардеп Александр Онищенко объяснил желание президента отстранить Арсения Яценюка от власти тем, что в 2014 году под контролем его команды "находились все финансовые потоки".
    Петр Порошенко и Арсений Яценюк. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Александр Онищенко, покинувший Украину, опасаясь уголовного преследования,  высказал свое предположение о том, почему президент Петр Порошенко в 2014 году хотел устранить тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка от власти.

    Беглый парламентарий вспомнил, что в 2014 году фракция Яценюка ("Народный фронт") набрал большое количество голосов в Верховной Раде. Онищенко объяснил это тем, то тогда под контролем команды Яценюка "находились все финансовые потоки".

    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich
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    "У них было большие финансовых возможностей, потому что они пришли к власти еще раньше — сразу после Революции Достоинства. Он (Яценюк, — Ред.) стал премьер-министром, и все люди в правительстве были его, и они контролировали все потоки. У них были больше возможности финансировать и выборы, и рекламную кампанию, и технологии. Поэтому они за счет этого и выиграли", — заявил Онищенко в интервью телеканалу NEWSONE.

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    По словам нардепа, по поручению президента, чтобы отстранить Яценюка от власти, "нужно было вскрывать все его коррупционные схемы".

    "Все государственные предприятия были под его контролем (Яценюка — Ред.). Оттуда они вели свои схемы и вот этими деньгами себя финансировали. Конечно, Петр Алексеевич смотрел на это все завистливыми глазами и мечтал "убрать" всех его людей и самого Яценюка, чтобы самому всем этим заняться", — вспомнил опальный парламентарий.

    Арсений Яценюк возглавлял Кабинет министров Украины с февраля 2014-го по апрель 2016 года. 

    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Владимир Гройсман/Facebook
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    Напомним, Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

    Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

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