Онищенко о смене власти в Украине: легко сковырнуть их не получится

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Беглый народный депутат Александр Онищенко прокомментировал свежие президентские рейтинги, согласно которым наибольшие шансы на победу на ближайших выборах получила Юлия Тимошенко.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные опроса. Моделирование второго тура президентских выборов в паре Тимошенко и Порошенко дало следующие результаты: за лидера "Батькивщины" готовы проголосовать 30%, за главу государства — 23%.

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"В этом рейтинге меня удивляет только то, что за действующего президента вообще еще кто-то готов голосовать. Я о простых людях, а не о чиновниках и подельниках Петра Алексеевича. Но в целом, цифры характерные. У Порошенко шансов переизбраться чуть меньше, чем никаких. И эта главная оптимистичная новость для всего многострадального украинского народа. Хотя разгребать после этих придется еще очень долго", — пишет Онищенко на своей странице в Facebook.

Депутат считает, что легкой смены власти в Украине не произойдет: "Зная кто сейчас у власти в Киеве, скажу точно – легко сковырнуть их не получится. Эти будут с повизгиванием до последнего держаться за ручки кабинетов, пока сами двери не оторвутся. Но мы двери заменим. А вас, друзья, уже скоро ждет справедливый украинский суд вами же и отреформированный", — уверен Онищенко.