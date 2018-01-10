Онищенко намерен отсудить $20 млн у Al Jazeera

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Депутат Александр Онищенко заявил, что подает в суд на телеканал Al Jazeera из-за сюжета о нем, намерен требовать компенсации в 20 миллионов долларов.

В расследовании телеканала журналисты рассказывали о якобы приобретении Онищенко и бизнесменом Павлом Фуксом у украинского бизнесмена Сергея Курченко компании, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Украины Виктора Януковича.

"К деньгам Януковича не имею никакого отношения. В сотый раз об этом заявляю… Судебный иск на компанию Al Jazeera на 20 миллионов долларов — за лживую информацию, поданную в сюжете, и мне нанесение репутационного ущерба… Al Jazeera опубликовала вариант договора между якобы мною и Фуксом образца сентября 2015 года. Обратите внимание, договор никем не подписан. Умышленная манипуляция, чтобы у читателя сложилось впечатление, что сделка уже тогда состоялась. А это неправда", — написал Онищенко в среду в Facebook.

Против Онищенко в Украине возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.

Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" в Украине.