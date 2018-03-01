Экономика от Порошенко: доить вас буду только я

Сергей Чигирь РИА Новости Украина

Деолигархизация: останется только один

Президент всячески пытался убедить публику, что не имеет во власти никаких корыстных интересов. Мол, все те схемы и скандалы, о которых писала пресса, не имеют к нему никакого отношения. Мало того, по его словам, во время президентской каденции он не только не обогатился, но даже обеднел.

"Могу отметить, что, когда я избирался президентом, мое состояние было намного больше, чем сейчас. Я единственный президент, который имеет эту динамику", — сказал глава государства.

Впрочем, слова президента расходятся с данными независимых рейтингов. Так, по данным издание "Новое Время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital, состояние президента за прошлый год выросло на 7% — до одного миллиарда долларов.

О росте благосостояния свидетельствовали подсчеты BBC и других авторитетных изданий.

Президент также красочно описал итоги деолигархизации, о которой он объявил четыре года назад. Вероятно, Порошенко подразумевает что деолигархизация — это когда в стране "рулит" только один олигарх — сам Порошенко.

"У меня не было никаких соглашений с Фирташем.. Никакий соглашений с ним я не подписывал… Деолигархизация предполагает отлучение крупного бизнеса от политической власти в стране. У нас что улучшились позиции Фирташа? Фирташ заехал в Украину? Он руководит правительством? Или Коломойский? Или в "Укрнафте" нет изменений? Или в "Приватбанке" нет изменений?.. …Кстати, недавно Генпрокуратура вернула в госсобственность "Укртелеком", кому он кстати принадлежал?..

… Не может государственная власть бороться с кем-то конкретно. Я не буду поддерживать это, в независимости от того, как его будут называть — Коломойский, Ахметов, Курченко. Ни один из них не имеет влияния на позицию президента", — заявил Порошенко.

Впрочем, президент так и не объяснил, почему состояние Ахметова за прошлый год выросло на 68%? Да и его заявление про национализацию "Укртелекома" выглядят не убедительно. По мнению экспертов, возврат в собственность национального оператора связи было выгодной сделкой для Амхетова, поскольку позволило ему избавиться от долгов перед государством и Фирташем (у которого он брал кредит на покупку компании).

А вот информация о том, что Порошенко якобы скупил половину "СКМ" Ахметова в обмен на преференции в бизнесе становится все более убедительной.

Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что президент не видит особой проблемы в том, что в стране действует грабительская схема "Роттердам+", которая позволяет сказочно обогащаться Ахметову, продавая украинский и российский уголь под видом купленного на бирже в Нидерландах.

"Какой я вижу ситуацию по формированию цен на какие либо энергетические активы, газ, "Баумгартен+", или другой "хаб+", так как именно в соглашении с Международным валютным фондом записано "импортный паритет". "Импортный паритет" – это ориентация на биржу. Не нравится "Роттердам+", предложите "Варшаву+", "Бремен+". Мне не то, не то, не то не нравится, я считаю, что в Украине должна быть создана энергетическая биржа. Считаю, что в Украине должна быть создана энергетическая биржа. Мы должны выбрать: или у нас коммунизм/социализм и цены будут приводиться, как они приводились сверху, чиновником…, или это будет определяться рынком – спросом и предложением, с учетом импортных поставок. Уверен, биржу необходимо создать", — сказал он на пресс-конференции.

Одним словом: что вы от меня хотите, рынок есть рынок. А то что этот "рынок" почему то обогащает одних олигархов, и делает беднее миллионы украинцев, президента не особо волнует.

Запад нам поможет

Президент почему то считает, что займы со стороны МВФ являются показателем успешных реформ. Порошенко похвастался, что именно при нем было получено больше всего траншей МВФ. А то, что эти транши привели к колоссальным долгам, которые могут обернутся дефолтом страны, ему, похоже все равно. Главное, чтобы дефолт не произошел во время выборов в 2019, а дальше хоть потоп.

"Я действительно не вовлечен в переговорный процесс с МВФ, но имею регулярные встречи с нашими большими друзьями — с госпожой Кристин Лагард и господином Девидом Липтоном. Как президент независимого государства не позволю, чтобы кто-то нам что-то диктовал, это все есть предметом компромисса. Я первый украинский президент, за время которого имеем уже пятый транш МВФ. Транши МВФ приходят в Украину тогда, когда мы выполняем меморандум", — подчеркнул Порошенко, добавив, что остается оптимистичным в отношении сотрудничества Украины и МВФ.

По сути, это означает, что президент прогнулся под требования МВФ, одним из которых является повышение цен на газ для населения.

Реформы будут, но потом

Президент пытался убедить журналистов, что реформы идут и очень успешно, пообещав дальнейшие шаги в реформировании экономики. В частности, он готов внести в Верховную Раду законопроект о налоге на выведенный капитал, а также просит правительство учесть предложения о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса.

"Готов ко внесению в парламент законопроекта о налоге на выведенный капитал вместо налога на прибыль, потому что налог на прибыль на сегодняшний день единый, при высчитывании которого остается очень большое пространство для произвола со стороны проверяющих налоговых органов. Я предлагаю, чтобы облагалась налогами только та часть, которая… не направляется на расширение производства. Это будет очень сильно действующая инъекция для экономического роста и мощная вакцина от коррупции", — подытожил президент.

По словам президента, концепция законопроектов о Национальном бюро финансовой безопасности и о налоге на выведенный капитал обсуждалась на встречах с бизнесом, совместно с правительством.

"Я озвучил инициативу о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса. В правительстве, к сожалению, пока что медлят с этим. Но я обращаюсь к правительству, чтобы учли эти мои предложения. Мы должны сделать шаги, чтобы поднялся на ноги средний класс, по которому сильнее всего ударили испытания последних лет", — сказал Порошенко.

Президент также пообещал скорое создание Национального бюро финансовых расследований (НБФБ), которое позволит прекратить давление на бизнес силовых структур.

"Созданием этого бюро как аналитической структуры мы отрежем все без исключения силовые структуры от пастбища, на котором они десятилетиям доят бизнес. Неуплатой налогов будет заниматься только это бюро", – подчеркнул президент.

Впрочем, подобные сказки про скорую "нечувану свободу" для бизнеса Порошенко рассказывает уже не первый год, поэтому предприниматели уже не особо следят за обещаниям президента. Экономические посылы на пресс-конференции звучат следующим образом: грабить вас буду только я, однако это буду делать так изящно, что Запад будет доволен и продолжит выдавать мне транши. Президент очень хочет второй срок, поэтому опять надел мантию реформатора, однако судя по реакции прессы (остроых вопросов было довольно много), ему уже никто не верит.

"То, что российский рынок закрыли для Украины — тоже элемент гибридной войны – Порошенко. Гибридность, правда, в том, что рынок закрыли для Украины, а не для бизнеса самого Порошенко. Торговать в стране-агрессоре конфетами и платить налоги стране-агрессору — это главные элементы гибридной войны.

Деолигархизация идет полным ходом. И не остановится этот ход, пока в стране не останется лишь один олигарх, которого всем будет запрещено называть олигархом.

"Я горжусь, что являюсь первым украинским президентом, при котором мы имеем уже пять траншей МВФ". Звучит как: я горжусь, что ради этих пяти траншей я сдал МВФ экономический суверенитет страны, что без согласия МВФ мы не можем ни бюджет принять, ни министров назначить. Что ради этих траншей мы подняли цену на газ и все тарифы. Горжусь тем, что мне плевать на всех украинцев", — метко подытожил слова "гаранта" президент Жилищного союза Украины Александр Cкубченко на своей странице в Facebook.