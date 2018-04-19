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    Портнов прокомментировал "пленки Онищенко" с "договорняком" Порошенко

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (379)

    (обновлено: )13201
    Бывший заместитель главы АПУ утверждает, что давал "показания по делу Александра Онищенко в одном из международных судебных процессов с его участием".
    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Бывший экс-заместитель главы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов давал показания по делу о "пленках Онищенко" в международном суде. Об этом сообщил сам беглый экс-чиновник, комментируя появление скандальной записи.

    Петр Порошенко и Александр Онищенко
    В коллаже использован материал официальных сайтов политиков
    "Пленки Онищенко". Обнародована скандальная запись с участием Порошенко

    Ранее была обнародована часть аудиозапси, сделанная покинувшим Украину нардепом Александром Онищенко, на которой, как утверждается, с участием президента Петра Порошенко обсуждается вопрос о закрытии уголовных дел против экс-министра экологии Николая Злочевского. 

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    "Думаю, что я всё время забываю рассказать. Я ж показания дал по делу Александра Онищенко в одном из международных судебных процессов с его участием. Главный предмет этого письменного труда — Порошенко, его преступная деятельность и установление контроля над судебной системой. Александр захочет, расскажет сам", — написал Пртнов на своей странице в Facebook.

    Facebook Андрея Пртнова
    Комментарий Андрея Пртнова о "пленках Онищенко"

    Позже под этим постом сам Онищенко написал: "Да, подтверждаю". При этом деталей "дачи показаний" пока не сообщил ни Портнов, ни Онищенко. 

    Facebook Андрея Пртнова
    Комментарий Андрея Пртнова о "пленках Онищенко"

    Ране интернет-издание "Страна.UA" сообщило, что "в ближайшем будущем беглый нардеп и олигарх Александр Онищенко намерен презентовать в Европе и в Украине свою новую книгу о коррупции действующего президента Петра Порошенко". Книга называется "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".

    По словам Онищенко, книга уникальна тем, что "содержит серию до сих пор неизвестных историй о коррупции в окружении Порошенко".

    Напомним, Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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    Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

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