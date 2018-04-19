Deutschlandfunk: Порошенко отрубит руку самому себе?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Положить конец коррупции и власти олигархов требовали демонстранты пару дней назад в Киеве. Претензии казались даже высшего лица в государстве. Дмитрий Дробот из харьковского антикоррупционного центра обвиняет лично президента Петра Порошенко в том, что тот занимается очковтирательством, замалчивая разгул коррупции, продажность чиновников и растраты государственных денег", — пишет немецкая журналистка Сабине Адлер для Deutschlandfunk.

"Антикоррупционный закон, который президент внес в парламент, не был одобрен Венецианской комиссией, ЕС, Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком, потому что этот закон обеспечивал самому президенту контроль над борьбой с коррупцией", — говорится в статье.

Коммерческая деятельность первого лица государства

"Одним их камней преткновения стал антикоррупционный суд. А также коммерческая деятельность первого лица государства. Согласно его электронной декларации о доходах, он пожертвовал на благотворительность свой президентский оклад в размере более 10 тысяч евро, а львиная доля его дохода в размере 16 миллионов гривен, то есть около 50 тысяч евро, получена из процентов по вкладам. Но наблюдатели президенту не верят", — отмечает немецкая журналистка.

Читайте также: Переворот во власти. Гордон раскрывает тайные планы Порошенко

"Ведь тогда получается, что он не получил никакой прибыли от своих шоколадных конфет и молочных продуктов, занимающих доминирующее положение на рынке, ничего не принес ему и его банк", — говорится в публикации.

"Коррупция есть и в армии. Последний скандал разразился в связи с перепродажей армейского бензина, предположительно через министерство обороны. Когда-то Порошенко сказал, что он отрубит руку каждому, кто обкрадывает армию, но теперь он молчит, потому что и у него самого рыльце в пуху", — продолжает автор статьи.

Президент зарабатывает на войне?

"Порошенко упрекают еще и в том, что он лично зарабатывает на войне против сепаратистов на Востоке. Интернет-портал "Марлин" выяснил, что частные предприятия президента получили государственные заказы в размере 800 тысяч евро, в том числе и подряд на ремонт одного из морских фрегатов в размере более 400 тысяч евро", — пишет Сабине Адлер.

"Коррупция не увеличилась в размере, если сравнить ее со временем правления Януковича до 2013 года. Но она остается политическим вопросом, потому что то, что предпринимается против нее, зависит от президента, парламента и правительства", — говорится в статье.

Компенсация жертвам катастрофы частично разворована

"В 2017 году в Харькове взорвался самый большой склад боеприпасов в стране, пожар не удавалось потушить в течение недели. Были разрушены жилые дома и школы, и поэтому Киев выделил городу около 6 миллионов евро. Харьковскому антикоррупционному центру всячески мешали контролировать распределение компенсационных выплат. Позднее выяснилось, что половина этих денег была украдена", — отмечает немецкая журналистка.

Читайте также: Почему Гройсман никуда не уйдет

Интересы пострадавших сейчас защищает в суде Роман Лихачев из Хельсинской группы. Кроме того, он обвиняет Порошенко в том, что тот запретил в 2017 году российские социальные сети, которыми охотно пользовались украинцы. "В связи с этим ко мне явились представители украинских спецслужб, которые меня спросили, зачем я подал жалобу. Я ответил: потому что президент нарушил права человека".

Давление на борцов с коррупцией

"В Украине сильное гражданское общество, целый ряд неправительственных организаций вскрывает коррупционные аферы. Всех активистов этого движения власти обязали публиковать декларации о доходах, хотя они в отличие от политиков и госслужащих не имеют доступа к государственным финансам", — пишет Сабине Адлер.

Журналист-расследователь Павел Новик из Харьковского антикоррупционного центра говорит, что это вызывает недоумение и у ЕС. И что этими декларациями на активистов оказывается недопустимое давление.

"От нас активистов требуют, чтобы мы меньше писали о коррупции и недостатках в работе правительства, а о партии Порошенко разрешено писать только хорошее или вообще ничего не писать. Власти пытаются подкупить или подавить активистов, лишь бы ничего не всплыло наружу".

Читайте также: Навстречу выборам! Церковь — ничто, пиар — все

"От роли главного борца с коррупцией в Украине Порошенко никто не освобождал, во время выборов в следующем году его за это должны призвать к ответу", — говорится в статье.