Легализация оружия увеличит шансы на защиту - Онищук

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В центе Киева полицейские задержали четверых человек, у которых изъяли оружие и спецсредства. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало. Он уточнил, что одного мужчину "взяли" возле палаточного городка со стороны гостиницы "Киев". Им оказался уроженец Винницкой области 1968 года рождения. У него нашли огнестрельное оружие — боевой пистолет со спиленным номером и серией.

По словам Тракало, двух мужчин и одну женщину задержали на другом фильтрационном пункте, правда, на каком именно, он не уточнил. У одного мужчины изъяли нож, у другого — телескопическую палку, у женщины — газовый баллончик и пиротехнику. Оружие изъяли на проведение экспертизы. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса — незаконное обращение с оружием.

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О незаконном обороте оружия в Украине высказался в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Якщо проводити подібні фільтраційні заходи в будь-якому іншому районі будь-якого іншого міста України, чи не виявиться, що зброя серед людей дуже розповсюджена? ГУ Нацполиции в Запорожской области Здравствуй, оружие, убей меня. Спасибо

— Ринок нелегальної зброї достатньо насичений. І якщо сьогодні проводити серйозні заходи, серйозно працювати в цьому сенсі, то можна щоденно виявляти дуже велику кількість зброї, оскільки чорний ринок зброї нараховується мільйонами одиниць. Тому це не дивно, що там в центрі виявляють пістолети чи ще щось в осіб. Справа в тім, що в більшості випадків правоохоронна система б'є по хвостам. Потрібні, з однієї сторони, звичайно, і превентивні заходи, потрібно вилучати цю зброю, але потрібно досить серйозно працювати над тим, щоб взяти під контроль чорний ринок зброї. На жаль, на рівні держави з цього приводу нічого не робиться.

Що це за фільтраційні заходи?

— Фільтраційні заходи — це коли здійснюється контроль у певному місці щодо осіб, які заходять у певну зону, де може здійснюватися поверхнева перевірка цих осіб, якщо використовують технічні засоби, і якщо вони дають певні сигнали щодо можливої наявності в осіб заборонених якихось речей, які можуть зашкодити життю і здоров'ю не тільки цих осіб, а і інших осіб. Звичайно, може здійснюватися і поверхнева перевірка таких осіб, це коли немає адміністративних правопорушень в особи. Коли є адміністративне правопорушення, може бути здійснено особистий огляд і огляд речей особи. Я вже не кажу, якщо людина скоїла кримінальний злочин, вже в рамках КПК може здійснюватися особистий обшук особи.

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Поверхневий огляд на яких засадах може розпочинатися? РИА Новости | Перейти в фотобанк Реакция жителей Донбасса на закон о реинтеграции: все, прощай, Украина

— Він може розпочинатися на засадах, якщо є абсолютно достатні підстави вважати, що особа має при собі заборонену чи то зброю, чи то будь-які інші засоби.

Що є такими достатніми підставами для цього?

— Це може бути інформація оперативна щодо конкретної особи, це можуть бути технічні засоби, які використовуються в фільтраційних зонах, металошукачі і таке інше. Інформація має бути достатньо обґрунтована. Тобто не можна підійти просто до людини і сказати: "давайте, я буду зараз здійснювати поверхневу перевірку на предмет того, що ви при собі маєте".

Як часто подібні фільтраційні заходи відбуваються?

— Я пам'ятаю, що зовсім недавно там, де наметове містечко, здійснювалися технічні засоби, коли треба було проходити через рамки, і кожну людину відслідковували щодо можливого перенесення вогнепальної зброї. Потім вони були зняті. На мою думку, їх там зараз не повинно бути. Але якщо проводяться масові заходи, поліція може здійснювати такий контроль. В неї є на це право. В тому числі, коли вона при масових заходах встановлює певні рамки, тому що у нас на сьогодні достатньо підвищений рівень небезпеки в суспільстві у зв'язку з тими подіями, які відбуваються в країні, і з війною, і з досить серйозним нелегальним ринком зброї. І вона періодично про себе заявляє, ця зброя. Кожного дня, якщо говорити про кримінальну хроніку, ми чуємо факти, коли застосовується зброя. Є проблема прийняття закону про обіг зброї, легалізацію зброї, необхідності взяття її під контроль, щоб законослухняні громадяни могли, з однієї сторони, отримати таке право, оскільки не законослухняні вже це право давно реалізували. І з іншої сторони, урівняти шанси і можливості для злочинців, які мають таку зброю, і тих, хто себе має захистити. Оскільки держава сьогодні, на жаль, не спроможна ефективно захистити громадянина.

Чи є якісь рекомендації, як себе поводити в місцях масового скупчення людей і взагалі на вулиці, щоб мінімізувати ризики для власної безпеки?

— По-перше, ми пам'ятаємо, буквально недавно харківський випадок, коли техпрацівниця здійснювала прибирання на вулиці і невідомий предмет, який лежав в пакеті. На щастя, вона здогадалася дитину, яка була з нею, прикрити собою, і почала розбиратися з цим предметом. В таких випадках є абсолютно чіткі рекомендації — повідомляти поліцію і намагатися не чіпати невідомі предмети, де може знаходитися вибухівка, в тому числі з'ясовувати, що знаходиться в тому чи іншому пакеті. Крім того, я думаю, що ні в якому разі громадяни не повинні створювати конфлікти, які можуть перерости в з'ясування відносин. Тобто треба уникати таких конфліктів, особливо в місцях масового скупчення, тому що не виключено, що в людей, які будуть конфліктувати з вами, можуть на руках знаходитися як вогнепальна, так і холодна зброя. Сьогодні суспільство достатньо агресивне. І потрібно намагатися уходити від агресії, яка буде викликана людьми, в якихось конфліктних тощо. І взагалі, коли проводяться масові заходи, бажано не ходити туди з дітьми і бути обачними.

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Питання не тільки в місцях масового скупчення людей. Наприклад, минулих вихідних стався в Києві випадок, коли військовослужбовець контрактник спочатку поконфліктував з людиною на автобусній зупинці, потім пішов звідти, купив ножа, повернувся і вбив.

— Спочатку стався конфлікт, якого можна було уникнути. Цей конфлікт виник у зв’язку з певною чергою заходження в громадський транспорт і, мені здається, що це не настільки важливо сьогодні. Тут проблема і інша, що з військовими, які приходять із зони АТО, дуже серйозно потрібно працювати в психологічному плані. І це має вже держава запустити цілу програму реабілітації цих людей, оскільки ми чудово пам’ятаємо і американський досвід. І вже ж про це, напевно, всі втомились говорити, що американці після війни з В’єтнамом втратили більше людей, ніж втратили на війні, не займаючись дуже серйозно реабілітацією цих осіб. І ці особи будуть привносити в наше суспільство дуже багато негативу. Тому до цього суспільство потрібно готувати, громадян потрібно готувати, пояснювати їм, щоб вони максимально уникати конфліктів з людьми в уніформі. Оскільки це може викликати швидку, миттєву агресію з невідомими і непрогнозованими наслідками.

Ранее Анатолий Онищук заявлял, что власти блокируют легализацию оружия, поскольку себя им уже обеспечили.

А эксперт по вопросам оружия Юрий Минкин отметил, что правомерному применению оружия в Украине мешает советское мышление.