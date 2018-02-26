The National Interest: как нам разрешить украинский кризис?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"По мнению высокопоставленных сотрудников Североатлантического альянса, украинский кризис продолжает оставаться главным источником напряженности в отношениях НАТО-Россия. Западный альянс надеется уменьшить напряженность за счет работы с Россией по выполнению Минских соглашений, а также по вопросу о возможном размещении миротворцев в раздираемом войной Донбассе", — пишет в статье для The National Interest военный обозреватель из США Дейв Маджумдар.

"Во время встречи сегодня (с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым) мы обсудили Украину, и я подчеркнул важность выполнения Минских соглашений", — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 февраля в беседе с журналистами во время Мюнхенской конференции по безопасности. — Я также отметил, что ситуация в Украине является главной причиной ухудшения отношений между НАТО и Россией, а также главной причиной того, что НАТО одобрила свою оборонительную доктрину относительно восточной части Альянса".

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Вопрос о миротворцах ООН внутри Донбасса в Украине является спорным.

"На мой взгляд, еще слишком рано говорить о том, какое решении может быть согласовано или заключено по поводу присутствия ООН на Украине, — отметил Столтенберг. — С того времени, как я начал обсуждать этот вопрос, и с того момента, когда он оказался на столе много месяцев назад, достигнут не очень большой прогресс; поэтому лишь будущее покажет, является ли возможным подобный вариант. Но я думаю, что важно продолжить работу над различными предложениями, и нужно быть уверенным в том в том, что мы пытаемся достичь определенного прогресса в имплементации Минских соглашений".

"Один из возможных подходов — он был предложен специальным представителем США по Украине Куртом Волкером — состоит в том, что миротворцы будут размещаться поэтапно, тогда как Украина будет выполнять некоторые меры, с которыми она согласилась в рамках Минских договоренностей", — продолжает автор статьи.

"Я встречался с Волкером несколько недель назад, и мы, конечно же, обсудили его усилия, направленные на достижение прогресса в выполнении Минских соглашений, а также различные предложения, включая предложение о силах ООН, — подчеркнул Столтенберг. — Поэтапный подход — один из способов достижения соглашения. Я готов выслушать любые предложения, и, как мне представляется, мы должны быть открытыми в отношении любых предложений, направленных на преодоление препятствий, а затем начать добиваться прогресса".

Одним из камней преткновения в отношениях между Россией и НАТО является масштаб любой миссии ООН, а также состав этих сил, напомнил военный обозреватель из США. "Я уже давно направил свое послание, суть которого состоит в том, что миротворцы должны нести ответственность не только в отношении наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но и взять на себя ответственность за весь регион, и они должны также сделать границу между Россией и Украиной доступной, а затем и она должна стать частью их ответственности", — отметил Столтенберг.

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"Мы не обсуждали вопрос о том, какие государства будут участвовать в составе сил ООН, однако в каком-то смысле можно считать само собой разумеющимся то, что силы ООН, конечно же, могут включать в себя представителей многих других государств, а не только стран НАТО. И поэтому, по моему мнению, привлечение сил ООН может стать способом для достижения определенного прогресса в том, что касается выполнения имеющихся соглашений", — полагает генсек НАТО.

Еще один камень преткновения состоит в том, что Россия, вероятно, не согласится с участием войск НАТО, которые могли бы войти в состав миротворческих сил на ее границе, пишет военный обозреватель из США.

"НАТО — это альянс, в который входят 29 государств, в ООН представляет весь мир, и, разумеется, состав сил ООН может быть более широким, чем только страны НАТО, — сказал Столтенберг. — Но сначала, как я думаю, мы должны добиться большего прогресса по поводу концепции сил ООН в целом, а затем уже начать обсуждение вопроса о том, какие конкретно нации могут войти в состав сил ООН".

"Однако любое соглашение — по крайней мере, в том, что касается позиции Госдепартамента — потребует, чтобы Россия первой сделала шаги, направленные на снижение напряженности. Но остается неясным, говорит ли, на самом деле, госсекретарь Рекс Тиллерсон или любой другой сотрудник его министерства от лица администрации Трампа", — отметил автор статьи.

"Важно иметь ясное представление о позиции Соединенных Штатов в отношении этого конфликта: Крым — это Украина. Донбасс — это Украина. Мы никогда не согласимся с обменом одного региона Украины на другой. Мы никогда не пойдем на сделку по поводу Украины без Украины, — подчеркнул Джон Салливан, заместитель госсекретаря США во время своего выступления в Киеве 21 февраля в Дипломатической академии Министерства иностранных дел. — Для достижения этих фундаментальных целей госсекретарь Тиллерсон в июле прошлого года назначил посла Курта Волкера специальным представителем на переговорах по Украине.

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Его задача состоит в том, чтобы выйти из тупика, образовавшегося в отношениях с Россией по поводу Украины. Госсекретарь Тиллерсон достаточно ясно дал понять, что Россия должна первой предпринять шаги для деэскалации насилия и разрешения этого конфликта за счет полного выполнения Минских соглашений".

И только время покажет, будет ли достигнут какой-либо прогресс в разрешении ситуации на Донбассе, полагает военный обозреватель из США Дейв Маджумдар.