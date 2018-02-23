Что дальше с АТО? Комментарий Генштаба

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Вооруженные силы Украины завершают антитеррористическую операцию на Донбассе. Вместо нее будет операция Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Виктор Муженко.

По его словам, изменение формата военных действий на Востоке предусмотрено законом «Об особенностях государственной политики и обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», который 20 февраля подписал президент.

Этот закон, как отметил начальник Генерального штаба, систематизирует использование Вооруженных сил для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и предусматривает четкую структуру системы управления всеми силами на Востоке, создание объединенного оперативного штаба.

Этот штаб будет осуществлять руководство операцией Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Командующего Объединенных сил должен утвердить президент. Ранее АТО командовал Антитеррористический центр СБУ.

Подробности о переформатировании антитеррористической операции, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил офицер Генштаба, заместитель руководителя сектора "М" Виктор Шидлюх.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що зміниться для офіцерів, для солдат, взагалі — для кожного із ЗСУ?

— По-перше, це нова форма буде застосована, це операція об'єднаних сил. Вона відрізняється від АТО, хоча таких кардинальних змін не відбудеться, оскільки ми фактично перейшли вже до цієї операції значно раніше. А з прийняттям цього закону вже будуть в повній мірі правові підстави для захисту України від агресії з боку РФ. Перехід від АТО буде, відповідно, змінюватися і порядок включення сил і засобів до складу АТО, підпорядкування, визначення. Над цим зараз працює Генштаб. І для того щоб прийняти правильні, виважені рішення, готують пропозиції.

Скільки це загалом займе часу? Коли буде створено об'єднаний штаб? Із приводу кандидата вже визначилися?

— Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ створений вже давно. Єдине, що він отримає нового очільника і трішечки будуть відкориговані функції, повноваження відповідно до нового закону. Щодо часу, який виділено, президент виділив найкоротший час. Але звісно, цей час потрібен для того, щоб виважити рішення, а не приймати їх поспіхом. Тому мінімально необхідний час, відповідно до доручення президента, буде використано для того, щоб повністю продумати всі питання і надати пропозиції. Щодо особи, яка очолить цей об'єднаний оперативний штаб і буде командувачем об'єднаних сил, то в ЗСУ прийнято давно концепцію таку, що для просування на вищі посади потрібен бойовий досвід. Це, скоріше за все, стане офіцер у званні генерала на цю посаду, з відповідною освітою, і як обов'язкова умова — це наявність авторитету серед ЗСУ і взагалі у суспільстві.

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Вже визначилися з кандидатурою?

— Ні. Це є повноваження певних посадових осіб, які визначаться і нададуть пропозиції президенту України, оскільки відповідно до закону про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету, це є повноваження — призначення командувача об'єднаних сил — є повноваженнями президента України.

Як вимірюватиметься авторитет?

— Ви ж розумієте, що таких критеріїв немає. Але якраз над цим працюють особи, які будуть подавати президенту кандидатуру командувача. Це людина, яка користується певною владою, яка не засновується на погонах, званні, а на силі, повазі до цієї людини, тому в нас зараз принципи підходу до людей такі, що командир оцінюється за наявністю його авторитету серед підлеглих.

Цей новий формат передбачає переважність якихось оборонних чи наступальних дій, операцій і процедур?

— Ця операція об'єднаних сил передбачає відсіч збройній агресії. Відповідно до закону про особливості державної політики, він не нівелює жодних домовленостей, які були прийняті до того, мінських домовленостей і все решта.

Тобто командуючі секторами матимуть право приймати рішення на свій розсуд в залежності від загальної координованої системи дій?

— По-перше, в нас командувачів секторів давно вже немає. Є командувачі оперативно-тактичних угрупувань. І вони вже мають право на прийняття таких рішень у випадку загострення ситуації, загрози територіальній цілісності, подальшого просування і все решта. Тому в принципі ніяких додаткових повноважень їм не потрібно.

Нинішнім контрактникам, що служили в зоні АТО, після початку операції об'єднаних сил доведеться переписувати контракти або змінювати щось в них?

— Ні. Всі контракти прив'язані до військових частин. Тому вони укладають контракти з військовими частинами, тому жодних правових підстав для переписування немає. Всі залишається на своїх місцях. Єдине, що буде уточнений порядок залучення сил і засобів до виконання завдань в операції об'єднаних сил. Тому що ця операція передбачає участь інших військових формувань, правоохоронних органів і решта. Тому буде уточнено цей порядок. Над уточнення цього порядку зараз працюють.

Чи будуть зміни в призові в армію? Кого вони торкнуться?

— Ні, у нас зараз затверджений порядок призову, не призову, а залучення резерву військово-навченого. Зараз навчений резерв проходить підготовку регулярну, і якщо буде потреба у збільшенні кількості сил і засобів, то відповідно в першу чергу піде цей резерв, а потім вже інші мобілізаційні заходи будуть проводитися, як це прийнято у всіх країнах, і в нашій також. Всі ці питання продумані, і тому в цьому питанні все врегульовано.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов отметил, что переформатирование АТО в операцию Объединенных сил на ведение боевых действий никак не повлияет.