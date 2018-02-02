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    Кризис нипочем. Заграничные вояжи украинских властей

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (872)

    (обновлено: )20913
    Высшее руководство страны, несмотря на войну и кризис, в удовольствиях себе не отказывает. Отдых на Мальдивах, Сейшелах, поездки в Швейцарию, Париж, Италию. Заграничные вояжи украинских властей - в инфографике РИА Новости Украина.
    Заграничные вояжи украинских властей. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Несмотря на то, что Украина уже несколько лет считается одной из самых бедных стран мира, руководители государства не отказывают себе в удовольствиях. Сначала выяснилось, что президент Петр Порошенко провел новогодние праздники в фешенебельном отеле на Мальдивах, позже СМИ сообщили, что на заморских островах отдохнул и глава ГПУ Юрий Луценко. Семья генпрокурора Украины Юрия Луценко провела зимний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан.

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