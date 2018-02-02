Кризис нипочем. Заграничные вояжи украинских властей

Несмотря на то, что Украина уже несколько лет считается одной из самых бедных стран мира, руководители государства не отказывают себе в удовольствиях. Сначала выяснилось, что президент Петр Порошенко провел новогодние праздники в фешенебельном отеле на Мальдивах, позже СМИ сообщили, что на заморских островах отдохнул и глава ГПУ Юрий Луценко. Семья генпрокурора Украины Юрия Луценко провела зимний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан.

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