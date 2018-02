Мировые тренды: кризис на Мальдивах, проблемы с Javelin для Украины

РИА Новости Украина

Фондовые индексы США рухнули

Зарубежные СМИ обеспокоены данными бирж США, согласно которым в понедельник основные фондовые индексы США рухнули более чем на 4% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США.

"Мировой фондовый рынок, где в течение долгого времени наблюдался рост курса акций, в понедельник потерпел крах, когда индекс Dow Jones Industrial Average опубликовал свое крупнейшее в истории однодневное снижение, а основные индексы в США, Европе и Азии потеряли свою прибыль за год", — пишет газета Wall Street Journal. "Что происходит?", — задается вопросом газета Washington Post и добавляет, что "фондовый рынок испытывает панику".

Однако паниковать рано, потому что это падение еще нельзя считать "рыночной коррекцией", которая определяется падением индекса на 10%, обращается газета ко всем "тревожным заголовкам" СМИ. Издание Hill добавляет, что, несмотря на кричащие заголовки газет об установленном рекорде по снижению индекса, настоящий рекорд был поставлен в 1987 году, когда фондовые индексы США рухнули на 22%. Однако аналитики давно предупреждают о "потенциальном пузыре на фондовом рынке", а это означает, что падение в понедельник все же может стать началом "рыночной коррекции", добавляет издание. Несмотря на это газета New York Times пишет, что на бирже были "и намного более темные понедельники", чем этот, приводя индекс S&P Dow Jones, согласно которому это падение стало лишь сотым по величине.

Пол Саймон прекращает гастроли

Американский рок-музыкант и композитор Пол Саймон в 76 лет принял решение прекратить гастрольную деятельность. Музыкант заявил в понедельник, что он прекращает гастролировать после 50 лет творческой деятельности, так как "чувствует, что путешествия и время вдали от жены и семьи сказываются и уменьшают его радость от выступлений", пишет газета Los Angeles Times и многие другие зарубежные издания.

Кроме того, еще одной причиной своего решения Саймон назвал потерю гитариста и своего хорошего друга Винсента Нгуни, который умер в декабре прошлого года. "А теперь приготовьтесь к минуте молчания", — пишет газета USA Today, сообщая читателям печальную новость об окончании гастролей легенды рок-музыки. Как отмечает издание Daily Mail, последний тур музыканта, озаглавленный Homeward Bound — The Farewell Tour, начнется 16 мая в Канаде. В ходе него артист даст 29 концертов на двух континентах – в Северной Америке и Европе. При этом музыкант подчеркнул, что прекращение гастролей не означает, что он совсем перестанет заниматься творчеством.

"Я буду периодически выступать (надеюсь)… и жертвовать вырученные деньги различным благотворительным организациям", — цитирует его издание Variety.

Наиболее популярными песнями музыканта являются The Sound of Silence ("Звуки тишины"), Mrs. Robinson ("Миссис Робинсон"), Bridge Over Troubled Water ("Мост над бурными водами") и Diamonds on the Soles of Her Shoes ("Алмазы на подошвах ее туфель"), добавляет журнал Time. Пол Саймон является членом Зала славы сочинителей песен и Зала славы рок-н-рола, а также является обладателем трех премий "Грэмми" в номинации "Лучший альбом года".

Кризис на Мальдивах

Зарубежные издания пишут во вторник, что президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте. Режим ЧП был введен в понедельник вечером на 15 дней. По мнению газеты New York Times, Ямин "способствует усилению противостояния, которое пугает туристов, иностранные правительства и жителей Мальдив".

Кроме того, своими действиями президент Мальдив только "усиливает политический кризис в стране", отмечает газета. Журнал Time пишет, что спустя всего несколько часов после объявления ЧП полиция страны провела задержания четырех человек – экс-президента страны, его зятя и двух судей Верховного суда республики.

"Соединенные Штаты решительно критикуют президента Мальдивских Островов за объявление чрезвычайного положения", пишет газета Washington Post и добавляет, что, по словам пресс-секретаря госдепартамента США Хизер Науэрт, США "обеспокоены и разочарованы" событиями в южной республике. Свою обеспокоенность происходящим выразила и Великобритания, глава МИД которой "выразил обеспокоенность введением чрезвычайного положения на Мальдивах и наносимым ущербом демократическим институтам страны", пишет британское издание Sun.

Джон Махони ушел из жизни

Зарубежные СМИ во вторник пишут о кончине американского актера британского происхождения Джона Махони, который ушел из жизни на 78-м году жизни. Издание Vanity Fair пишет, что "любимый всеми отец сериала "Фрейзер" болел раком и скончался в понедельник в хосписе в Чикаго. "В Махони было что-то необычное — он выбрал профессию, которая сделала его знаменитым невероятно поздно — только в 40-х годах он стал профессиональным актером", — пишет газета Chicago Tribune. "Маленький, румяный, неизменно добродушный и оптимистичный" — такими словами описывает газета актера. Британская газета Guardian добавляет, что Джон Махони был дважды номинирован на премию "Эмми", дважды на премию "Золотой глобус" и один раз на премию Гильдии киноактеров США.

Актер известен ролями в таких фильмах, как "Алюминиевые Человечки", "Власть луны", "Восьмерка выбывает из игры" и многими другими, пишет издание Hollywood Reporter. "Его карьера была очень пространной, он играл сложных персонажей, как в фильмах, так и в сериалах", — добавляет газета Los Angeles Times. Несмотря на частое появление на экранах и широкую известность, люди в основном помнили его лицо, но не знали, как его зовут, пишет журнал Times, цитируя интервью актера 1996 года. "Джон мог сделать что угодно как актер, он был таким ловким, он был также джентльменом, и он излучал такую доброту, я буду скучать по нему, я очень люблю Джона!", — заявил американский актер Тед Денсон в интервью изданию Rolling Stone.

Вопросы поставок в Украину Javelin

"На прошлой неделе администрация Трампа объявила об обновлении санкций, накладываемых на отдельных россиян и некоторые российские компании. Это напоминание о том, что конфликт на востоке Украины остается неразрешенным. В конце декабря американская администрация решила начать поставку противотанковых ракет на Украину, отменив принятое в эпоху Обамы решение не предоставлять летальное оружие ни одной из сторон этого конфликта", — пишет в The Washington Post политолог из Бостонского колледжа Эндрю С. Боуэн. По мнению эксперта, решение США о предоставлении Украине противотанковых ракет Javelin вызывает ряд важных вопросов.

В ответ на вопрос "Какова предыстория решения о предоставлении летального оружия?" Боуэн рассказывает о сути российско-украинского конфликта и соображениях, из которых США раньше предоставляли Украине только оружие несмертельного поражения.

В ответ на вопрос "Как ракеты Javeline меняют картину происходящего?" Боуэн отмечает:

"В случае дальнейшего наступления со стороны России ракеты Javelin обеспечат нарастание российских потерь (хотя эти потери придутся, главным образом, на марионеточные вооруженные формирования, а это слабое сдерживающее средство для России). Американские ракеты Javelin — система современная и дорогая (246 тыс. долларов за залп) — очень эффективны, но не являются единственной возможностью для укрепления украинских противотанковых возможностей. Например, украинская же оборонная промышленность выпускает вполне действенные противотанковые ракеты, которые обходятся в несколько раз дешевле".

Также он пишет об опасениях, что ракеты Javelin попадут в руки противника Украины. В текущих отчетах говорится, что они должны оставаться в центре Украины, под бдительным надзором американских инструкторов. Даже если их придется применить "для подавления прорыва российских вооруженных формирований, еще вопрос, удастся ли их развернуть достаточно быстро или в достаточно большом количестве, чтобы изменить ход конфликта", — отмечает автор.

Память о Холокосте и Украина

В то время как страны Западной Европы по большей части признали тот факт, что их граждане действительно помогали нацистам, некоторые страны Восточной Европы до сих пор крайне неохотно смотрят в лицо мрачным аспектам своего участия во Второй мировой войне. Одной из стран, столкнувшихся с этой проблемой, стала Украина — страна, стремящаяся создать новую национальную идеологию и вынужденная одновременно с этим вести экзистенциальную борьбу против России, которая хочет помешать Киеву сблизиться с Западом, пишет Джош Коэн для издания The National Interest.

Автор напоминает, что согласно проводимой декоммунизации все украинские архивы "советских органов репресси" передали в Украинский институт национальной памяти. "Центральным элементом стала проводимая УИНП кампания, в рамках которой националистические группировки времен Второй мировой войны — такие как Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА) — изображают как многонациональные демократические организации, а об их участии в Холокосте и массовых этнических чистках поляков во время Второй мировой войны умалчивают", — уточняется в материале.

В статье подчеркивается, что аппарат украинского президента навязывает обществу идею ревизионизма Холокоста, на что следует обратить пристальное внимание. "Стоит отметить, что нет никаких доказательств того, что Порошенко поддерживает точку зрения УИНП или сам придерживается антисемитских взглядов: премьер-министр и многие знакомые Порошенко — евреи. Но поручая "управление" памятью УИНП, он берет на себя частичную ответственность за сокрытие сложной истории Холокоста на Украине", — акцентирует Коэн.