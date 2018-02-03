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    Полторак рассказал, как будет происходить передача Javelin

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    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (144)

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    Полторак также поблагодарил американскую сторону за "очень своевременное и правильное решение" по поводу передачи летального вооружения Украине. Он назвал это "большим сигналом для Украины и России".
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны генерал Армии Украины Степан Полторак заявил, что в вопросе передачи американского летального оружия в Украину достиг "полного понимания" главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом.

    Об этом он сообщил в пятницу в Посольстве Украины в Вашингтоне по итогам встречи в Пентагоне, передает "Укринформ".

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    "Мы рассмотрели все вопросы, в том числе вопрос, связанный с решением Соединенных Штатов о передаче (Украине – ред.) летального оружия. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом", – отметил глава украинского оборонного ведомства.

    Министр поблагодарил американскую сторону за "очень своевременное и правильное решение" по поводу передачи летального вооружения Украине. Он назвал это "большим сигналом для Украины и сигналом для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ". Это также, по его словам, является сигналом для остальных партнеров о необходимости помогать и сотрудничать с Украиной.

    На минувшей неделе Полторак заявил, что 2 февраля посетит Вашингтон, где рассчитывает узнать о сроках поставок из США в Украину противотанковых комплексов Javelin.

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