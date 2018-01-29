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    Волкер заявил, что ракетные комплексы Javelin - это оборонное оружие

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    По словам спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, противотанковые ракетные комплексы Javelin полезны только тогда, когда есть танковое нападение, поэтому это - именно защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта.
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia

    КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. США начали подготовку к передаче ВСУ американских противотанковых ракетных комплексов Javelin,  заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

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    "Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил", — сказал Волкер в интервью "Радио Свобода".

    "И я хочу подчеркнуть, что это — оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковое нападение. Тогда его можно нейтрализовать. Поэтому это — именно защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", — добавил Волкер.

    При этом он подчеркнул: "Мы только надеемся заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта — это самое меньшее, чего бы мы хотели".

    Ранее он заявил, что проект резолюции России по миротворцам в Донбассе неприемлем для Соединенных Штатов Америки и Организации Объединенных Наций, поскольку он не гарантирует безопасность, а только углубит конфликт.

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