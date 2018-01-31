О хитростях применения Javelin в Донбассе

Александр Хроленко, военный обозреватель

Пока идут дискуссии о миссии американского спецпредставителя Курта Волкера на Украине (кто он — ястреб или миротворец?), Вашингтон поставляет современное летальное оружие — ПТРК Javelin — Киеву и Тбилиси.

Ранее комплексы Javelin получил Таллин. Подобные действия дают представление о намерениях США в Восточной Европе.

Что касается вербального сопровождения, здесь тоже не всё гладко. С одной стороны, Волкер заявил, что Украина должна выполнить минские соглашения. С другой, руководитель украинского МВД Арсен Аваков призвал Нацполицию и Нацгвардию Украины готовиться к "работе" в Крыму и Донбассе, ведь это будет "очень тяжёлая работа".

Курт Волкер подчеркнул: оборонительный ракетный комплекс Javelin не предназначен для применения в Донбассе, и эффективен лишь в случае отражения танковой атаки. Однако танки поражаются и в окопе (ракета ПТРК Javelin бьет сверху в башню). Кроме бронированной боевой техники, американский комплекс способен уничтожить укрепленные бункеры (долговременные огневые точки), вертолеты и беспилотники (на удалении до 2500 метров), то есть вполне пригоден для агрессии в самом широком спектре. И поставляют это оружие не для складирования в потайных арсеналах, а для конкретных войсковых частей Украины и Грузии, которые способны вести наступательные операции в Донбассе, Абхазии и Южной Осетии. Так раскручивается маховик необъявленной и опосредствованной войны Соединенных Штатов на европейском континенте.

Фактор Javelin

Американцы периодически проговариваются о своих планах относительно Украины. Так, экс-командующий войсками США в Европе (2014-2017) генерал Бен Ходжес 25 января заявил, что миротворческая миссия "хороших стран" не должна заморозить ситуацию в Донбассе. Ранее высокопоставленный сотрудник аппарата конгресса инкогнито заявил: "Мы перешли Рубикон, речь идет о летальном оружии, и вот мой прогноз — будет кое-что еще".

Полагаю, инвестору "революции достоинства" Украина необходима целиком, и после "разморозки" Донбасса может прийти черед Крымского полуострова (а там и "объединение" Грузии не за горами). Во всех случаях, применение Javelin и других летальных видов американского оружия (и многочисленные жертвы) можно объяснить провокациями "сепаратистов" или Москвы. Очевидно, одними санкциями враги США не отделаются.

Госдепартамент разрешил экспорт на Украину снайперской системы Model M107A1, боеприпасов, запасных частей и принадлежностей на сумму 41,5 миллиона долларов. Согласованный проект оборонного бюджета США на 2018 год предусматривает 350 миллионов долларов военной помощи Киеву. Ранее Украина получила от американцев бронированные автомобили Hummer, беспилотные комплексы Raven, большое количество радиостанций Harris (на 200 миллионов долларов), а также станции контрбатарейной борьбы (которые используются на поле боя). То есть Javelin — один из элементов системы перевооружения, и в целом понятно, к чему готовят американцы украинских партнеров.

Киеву предписано: любой ценой вернуть Донбасс и "поставить русских на место". Однако здесь возможны варианты, ведь успеха Вашингтон не гарантирует, и даже не предоставляет Украине статус "страны-аспиранта", который имеет Грузия.

Тбилиси давно не скрывает намерений полностью адаптироваться в НАТО, и с помощью старших партнеров вернуть утраченные территории — Абхазию и Южную Осетию, непризнанные большинством государств и все же независимые республики. Вероятно, план мирного регулирования этой проблемы настолько нереалистичен, что Грузия принципиально отвергает саму возможность подписания каких бы то ни было договоров с соседями о неприменении силы. И НАТО поддерживает Тбилиси на этом пути, а Соединенные Штаты снабжают "аспирантов" летальным оружием.

Поскольку Абхазия и Южная Осетия ни на кого нападать не собираются, вероятно, ракетные комплексы Javelin и прочие образцы американского вооружения грузинский Генштаб планирует применить в традиционных танковых рейдах в Сухум и Цхинвал. Похоже, некоторые политики и военачальники в Тбилиси готовы десятилетиями выжидать подходящего момента (Россия должна зачахнуть от санкций настолько, что не устроит "Принуждение к миру-2"). А пока Грузия занимает 82 позицию в мировом рейтинге военной мощи, и 72 комплекса Javelin погоды не делают.

Принципиальные недостатки

Даже не касаясь политических издержек применения летального оружия США в Восточной Европе, комплекс FGM-148 Javelin не безупречен. Состоит на вооружении армии США более 20 лет, и современным его можно считать с натяжкой. Способен поражать цели на дальности до 2500 метров, и это в два раза меньше, чем у старинных комплексов "Тоу" или "Корнет".

Комбинированный прицел Javelin оснащен оптикой с четырехкратным увеличением, что позволяет вести прицельную стрельбу при плохой видимости и даже ночью. ПТРК действует по принципу "выстрелил-забыл". Перед пуском головка самонаведения захватывает контрастный в тепловом отношении объект, то есть у оператора больше шансов поразить нагретый танк. Если цель холодна, придется включить специальный режим, что отнимет примерно 20 секунд, которые могут оказаться решающими на поле боя (оператора убьют до выстрела).

Необходимо учитывать технологический уровень противника. Возможно, Javelin очень эффективен в пустыне Эль-Регистан. Однако в заснеженной Восточной Европе достаточно громоздкий ракетный комплекс является заметной мишенью для снайпера и авианаводчика (если кто-то планирует применять Javelin против российских войск).

Пожалуй, недостатком можно считать и высокую цену. Один ПТРК стоит 125 тысяч долларов, и каждая ракета к нему — еще около 40 тысяч долларов. В существующих реалиях это большое искушение для списания и перепродажи в третьи страны. Ранее США расследовали, как переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin оказались в руках сирийских боевиков. И это отнюдь не полный список уязвимостей американского "чудо-оружия".

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