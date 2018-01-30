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    Общество

    Инспекция США оценила возможности Украины по хранению Javelin - СМИ

    (обновлено: )34101
    Военный источник сообщил, что комиссия из США уже приезжала изучать местность и оценивала возможности страны по хранению ракетных комплексов Javelin.
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Украине побывала предварительная комиссия США, которая оценивала возможности страны по хранению и применению противотанковых ракетных комплексов Javelin.

    Бен Ходжес
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
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    "Дата поставки зависит от США. Сейчас изучается обстановка в Украине. Комиссия из США уже приезжала изучать местность", — сообщил один из военных собеседников LIGA.net

    Предварительно речь идет о поставках на $47 млн: 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет. 

    В том случае, если ракеты закончатся, стоимость каждого выстрела составит от 80 до 100 тысяч долларов. Но их тоже компенсируют, если понадобится — но уже без шума в прессе, говорят осведомленные собеседники.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США, они ожидаются в 2018 году.

    Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin.

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