Все пропало! Историческое падение Dow Jones

Фото из открытых источников

Екатерина Соболь — Вашингтон, для РИА Новости Украина

Рекордное дневное падение ведущего промышленного индекса США Dow Jones, который в понедельник просел более чем на 1500 пунктов, было чисто технической историей: просто "миллионы" технологичных ботов, запрограммированные на конкретные триггеры и флажки, начали однонаправленное движение на бирже, в выигрыше же оказались единицы инвесторов, которые вовремя догадались начать движение против рынка, рассказали опрошенные эксперты.

Однако аналитики уверяют, что вряд ли речь идет о новом биржевом пузыре и рынок вот-вот найдет новую базу для роста.

Dow Jones упал в понедельник ниже отметки в 25 000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1 500 пунктов, а по итогам дня — на 1 175 пунктов, что является рекордным дневным падением за всю историю индекса.

Ведущие американские телеканалы, когда индекс начал уходить в затяжное пике — в обед по Вашингтону, — прервали трансляцию речи президента США Дональда Трампа и начали показывать в прямом эфире происходящее с индексом. За несколько минут он рухнул почти на 1600 пунктов и столь же быстро отыграл половину падения, однако после вновь стал снижаться, пишут РИА Новости.

Примечательным стало то, что в своей речи в понедельник президент США ни разу не упомянул о своих заслугах в росте экономики и фондового рынка, который до падения показывал 30%-ный рост со дня инаугурации, хотя почти ни одно выступление Трампа без этого не обходилось. Тем не менее, даже с учетом падения в понедельник, рынок все равно заметно вырос за год и у него большой потенциал к дальнейшему развитию, считаю эксперты.

MANDEL NGAN / AFP Дональд Трамп

"Сегодня мы наблюдали падение американского фондового рынка… Этому падению предшествовала плохая пятница, когда были плохие новости по поводу высокорисковых облигации. Сегодняшнее падение видится как техническая коррекция. В систему была заложена масса трейдинговых алгоритмов, которые сработали именно сегодня. Были пробиты флажки, уровни и триггеры. И именно они раскачали эти качели", — сказал портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак.

"На американском рынке присутствует очень сильный элемент алгоритмии. Это компьютерные программы, с которыми работают брокеры и инвестиционные банки. Эти программы аккумулируют поток технической информации, в зависимости от того, что они получают, выставляют те или иные позиции по рынку. Сегодня это все сработало, миллионы этих технологичных ботов пошли в одном направлении. И пробили эти флажки. В связи с этим была такая техническая сессия, системная и однонаправленная", — говорит собеседник агентства.

Он добавляет, что "фундаментально плохих новостей не наблюдалось и, по крайней мере из того, что я видел с 30-го этажа из своего офиса на Уолл Стрит, не было какой-то паники".

По мнению старшего ассоциированного эксперта американского института CSIS Скотта МакДоналда, вероятнее всего, ситуация с Dow Jones говорит о коррекции рынка, а не о "лопнувшем пузыре". Такого же мнения придерживается и Шостак.

Читайте также: Военный сбор с граждан просто растворяется в бюджете — эксперт

"Фондовый рынок был перегрет в январе, он скакал колоссальными шагами за один только месяц. Рынок исторически сильно начинает год, но то, как он сильно рос в начале года, было слишком", — отметил он, добавив, что такой позитив не мог продолжаться вечно и должна была произойти коррекция.

По словам генерального директора Smith's Research & Gradings Теренса Смита, вклад в историю с падением Dow Jones внесла и потеря уверенности инвесторов во вложениях.

"С одной одной стороны ожидание более резкого ужесточения политики американским Центробанком в виде более быстрого повышения ставки, а с другой — высокорисковые активы, такие например, как Bitcoin, тоже показывают резкое падение. Таким образом, инвесторы ищут новые инструменты и решения для вложений", — говорит он.

Шостак полагает, что вполне вероятно, что история с падением котировок на биржах в понедельник (Dow Jones потерял 4,6%, составив 24345,75 пункта, S&P 500 — 4,1%, опустившись до 2648,96 пункта, Nasdaq — 3,78%, до 6967,53 пункта), как и в 2011 году приведет к стабилизации и рынок, найдя новую опору, начнет расти. С ним соглашается и МакДоналд, который указывает, что фундаментальных причин для дальнейшего поступательного падения нет. Экономические показатели находятся в норме.

"Сейчас будет немало историй, что многие состоятельные люди, которые вкладывались в бумаги, потеряли часть своего состояния, сократилась капитализация компаний. Пострадали типичные корпоративные пенсионные программ 401К (когда пенсионные накопления вкладываются в различные инструменты, один из которых, обычно, ценные бумаги), залоги, если они были в форме акций, — придется вносить дополнительное обеспечение", — перечисляет Шостак.

"А вот выиграл тот, кто играл против рынка, тот кто ставил короткие позиции на то, что рынок упадет еще больше в пятницу. Это частные инвесторы, это институционнальные инвесторы, фонды. Но таких немного — вряд ли это тенденция", — резюмирует он.