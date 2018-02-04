В Минобороны не уверены за сохранность противотанковых комплексов Javelin

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак считает важным не столько срок передачи Украине американских противотанковых комплексов, сколько эффективность механизма передачи и их сохранность.

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Ранее американские СМИ писали, что в США опасаются, чтобы передаваемое Украине оружие не попало в руки ДНР и ЛНР.

"Мы сегодня об этом говорили (с главой Пентагона о сроках поставок Javelin), мы обсуждали механизм передачи противотанковых средств, мы обсудили и другие вопросы… Я думаю, что временный график передачи не играет чрезвычайно важной роли. Мы работаем над тем, чтобы максимально эффективно механизм передачи был осуществлен от США в Украину. При этом (нужно) сохранить неприкосновенность противотанковых средств, обеспечить сохранение технологий, а также эффективную подготовку использования расчетов, которые будут работать на этих средствах", — сказал Полторак в интервью украинской службе "Голос Америки" во время поездки в США, где накануне он встретился с главой Пентагона.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в США Полторак заявил, что достиг "полного понимания" в вопросе передачи американского оборонительного летального оружия в Украину на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. По слова министра, который в пятницу прибыл с визитом в Вашингтон, где рассчитывал узнать о сроках поставок из США противотанковых комплексов Javelin, оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно".

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений в Украину.