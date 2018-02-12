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    Власть намерена завершить кризис с Саакашвили до выборов - Бортник

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (870)

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    По мнению политолога Руслана Бортника, украинские власти могут попытаться выдворить Саакашвили из страны в преддверии предстоящих в 2019 году президентских и парламентских выборов.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что причиной задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может быть попытка его выдворения из Украины, в случае реализации этого сценария в стране может произойти новый виток политического противостояния.

    Видео задержания Михаила Саакашвили в киевском ресторане
    Появилось видео задержания Саакашвили в киевском ресторане

    Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что политика задержала Государственная пограничная служба Украины. При этом второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключает, что Саакашвили могут выдворить из Украины.

    "Я думаю, что его, скорее всего, попытаются либо экстрадировать в Грузию, либо депортировать в Польшу или Голландию, куда есть возможность его депортировать", — сказал Бортник РИА Новости в понедельник.

    По его мнению, в случае выдворения Саакашвили в Украине может произойти новый всплеск политического противостояния. "По большому счету, нынешняя украинская оппозиция будет рада, что Саакашвили задержали, потому что с одной стороны — это минус конкурент, с другой стороны — повод для протестов, для дискредитации власти", — считает Бортник. Он добавил, что в этой ситуации проиграет Саакашвили, который будет отстранен от украинской политики.

    По мнению политолога, украинские власти могут попытаться выдворить Саакашвили из страны в преддверии предстоящих в 2019 году президентских и парламентских выборов. "Власть пытается завершить этот кризис с Саакашвили до периода выборов. Она считает, что сейчас она выдворит Саакашвили, до лета она разберется с протестами, которые на этой почве могут возникнуть, а осенью она войдет в избирательный процесс уже без усложнения под именем "Михо-майдан", — отметил эксперт.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: Саакашвили помогает власти выпустить "лишний пар"

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в Миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. 

    Ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране. По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты.

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