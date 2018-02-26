Цель №1: вместо мира для Донбасса, консервация богатой "кормушки"

Павел Рудяков, эксперт

Вступление в силу после подписания его президентом Петром Порошенко закона "Об особенностях государственной политики по осуществлению государственного суверенитета на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей", больше известного широкой публике как "закон о реинтеграции" Донбасса, не должно никого вводить в заблуждение. Создавая предпосылки для изменения ситуации, в том числе — принципиальные, документ саму ситуацию пока что не меняет. Киев не собирается ни "реинтегрировать" Донбасс, ни "освобождать" его (в качестве цели в законе провозглашается именно "освобождение"). Назначение нового шедевра от Верховной Рады состоит в придании видимости законности действиям ВСУ на востоке страны, а также в консервации положения сложившегося вещей. Того самого положения, которое позволяет власти делать огромные деньги, ничего и никого не боясь.

Реинтеграция Донбасса — дело очень хлопотное во всех отношениях и очень затратное в отношении финансовом. Даже если представить себе, что совершенно безумная мечта киевских всадников без головы осуществится, и Донецк с Луганском вернутся в Украину через "фильтрационные лагеря", все равно с ними надо будет выстраивать диалог, все равно придется принимать во внимание их чаяния и потребности. При нынешнем же статус-кво ничего этого делать не надо. Можно просто рассказывать сказки о том, что мы — "единая страна", что "Донбасс — это Украина", и что мы его "очень любим".

Следуя особой логике, с некоторых пор ставшей не только привычной и обычной, но и единственно возможной, для нас, искать ответ на вопрос, кому выгоден закон, меняющий словесные обозначения происходящего, но оставляющий без изменения само происходящее, не придется. Сохранение статус-кво в Донбассе и вокруг него, по сути дела, означающее очередной шаг к дальнейшему "замораживанию" конфликта, выгодно "агрессивной" России и "коварному" Владимиру Путину. Если же попробовать выйти за рамки столь плоского восприятия, то с не меньшей простотой и легкостью можно будет заметить, что в данном случае за широкими спинами РФ и ее президента рассчитывает спрятаться целая социальная группа, если даже не две, уши которой или которых все равно видны, как минимум, за километр. Или в нашем положении лучше уже было бы говорить: "за милю"?

В "замораживании" конфликта в Донбассе сегодня заинтересованы не только киевская "партия войны", но и "партия военных бенефициаров". Те, кто, не боясь ни Бога, ни черта, ни людей, использует большую беду для страны и ее граждан для пополнения счетов и наполнения карманов, не видят иного варианта развития событий, кроме того, при котором война на востоке длилась бы, как можно дольше, пусть десять, пусть двадцать, пусть сто лет. К донбасской "кормушке" же присосалось столько физических и юридических лиц, что их перечень занял бы, думаю, несколько томов уголовных дел. За четыре года войны в Донбассе в Украине сформировалась целая прослойка бенефициаров и целая инфраструктура, обслуживающая их интересы. Их лапы и щупальца есть практически везде, где еще хоть что-то работает, и уж совершенно точно там, где есть какие-то финансовые потоки или ручейки.

Позволю себе привести пример, лежащий на поверхности. Средства, поступающие в государственный бюджет Украины благодаря военному сбору с зарплат граждан, не расходуются по назначению, то есть, на войну, а растворяются в бюджетном "котле", открывая широчайшие возможности для манипуляций и злоупотреблений. Определить, куда идут эти средства, а с момента, когда летом 2014-го было принято решение о военном сборе, порядок цифры достиг, ни много и не мало, уровня почти в тридцать восемь миллиардов гривен, не представляется возможным. На них — на минуточку! — можно было бы, к примеру, приобрести две-три эскадрильи современных боевых самолетов, которых, как известно, в распоряжении ВСУ в настоящий момент нет ни одного. При всей искренней вере в честность и неподкупность наших чиновников, включая генералов и полковников из Минобороны, верить в то, что в использовании военного сбора нет злоупотреблений, весьма непросто, если вообще возможно. Особенно, если вспомнить, что после взрывов на складах МО в Житомирской области в письме от имени Национальной полиции руководству страны сообщалось, что проведенное ее сотрудниками расследование дает основания полагать, что военное начальство системно занимается распродажей боеприпасов "налево".

А вот еще один пример "генеральского бизнеса" на крови. 11 февраля пресс-служба МО сообщила, что производство санитарных автомобилей "Богдан-2251" временно прекращается. В официальной формулировке — "приостановлено". Ни малейшей тревоги по этому поводу, естественно, не было высказано ни военными, ни политиками, хотя повод для этого, конечно, был, и весьма серьезный. Дело в том, что из пятидесяти новых "Богданов", переданных ВСУ и доставленных в зону "АТО" в Донбассе, двадцать пять пришлось сразу же отправлять в ремонт или — внимание! — возвращать на завод в связи с тем, что ремонту на месте они не подлежали. "Выпуск авто будет возобновлен, как только окажется возможным устранить выявленные недостатки технической и медицинской частей", — заверил замминистра обороны генерал-майор Олег Шевчук. Для проведения такой работы — еще раз внимание! — решено сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон. Зачем? Ответ у генералов давно готов: "в целях выработки предложений по устранению". Если это — не "схема" по отмыванию бюджетных средств, то, что же это в таком случае?

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О том, где у нас делают "Богданы", вспоминать не хочется. Впрочем, такая деликатность никого не спасает. В европейских СМИ уже мелькнул текст под заголовком: "Афера Гладковского и Порошенко с машинами скорой помощи для ВСУ", в котором почти все тайное стало почти явным. А Курт Волкер, ставший у нас в последнее время восприниматься едва ли не как "глас Бога", в одном из недавних интервью заявил: "Мне кажется, что украинское правительство не очень заинтересовано в реформах. Коррупция в стране остается на высоком уровне, а политики используют конфликт, чтобы оправдать тот факт, что они не так много делают". Комментарии к этому комментарию излишни. Тем не менее, позволю себе кое-что уточнить. Американцы уверены, что власть ("правительство") не очень заинтересована в реформах. Можно добавить, что она не заинтересована и в прекращении войны в Донбассе. Американцы думают, что политики используют конфликт, чтобы оправдать себя, что они не так много делают. А они делают много, только не для страны и ее граждан, а исключительно для самих себя.

…На закуску предлагаю интересную информацию для размышления. 28 января в зоне конфликта не было ни одного обстрела. Полное затишье наблюдалось по всей линии разграничения. Кое-кто из наблюдателей связал это с прибытием в Донбасс из Киева комиссии МО для проверки фактов масштабных хищений в 30-ой отдельной механизированной бригаде ВСУ, а также выход из строя сразу девяти единиц бронетехники в 93-ей бригаде. Как только генералы берутся пересчитывать свои деньги, война останавливается.