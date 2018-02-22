Трамп намерен ввести новые правила продажи оружия в США

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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что предложит запретить продажу оружия лицам до 21 года и что Национальная стрелковая ассоциация (NRA) поддержит эту инициативу. Об этом он сказал на встрече с местными и федеральными властями, посвященной безопасности в школах.

"Это (продажа оружия) должно быть с 21 года… И NRA поддержит это", — заверил Трамп.

В середине февраля в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла стрельба, жертвами которой стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.

Очередная трагедия с расстрелом учеников вызвала в американском обществе очередную острую дискуссию об усилении контроля за оборотом оружия.

Согласно данным американских СМИ, Круз испытывал проблемы с психическим здоровьем. Он был исключен из этой школы в связи с систематическим нарушением дисциплины, а так же публиковал в своих соцсетях угрозы в адрес ее учеников. Кроме того, о подозрительном поведении Круза поступали жалобы в ФБР от граждан. Однако дальнейшего хода этому так и не было дано. 19-летний подросток в итоге легально приобрел оружие, с помощью которого расправился с учениками своей бывшей школы.