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    ЕС продлил оружейное эмбарго против Белоруссии

    (обновлено: )5411
    Санкции включают эмбарго на оружие и средства, которые могут использоваться для внутренних репрессий, а также заморозку средств и запрет на въезд на территорию ЕС в отношении 4 человек.
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    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Евросоюз продлил до 28 февраля 2019 года действие оружейного эмбарго против Белоруссии и индивидуальных санкций в отношении четырех человек, говорится в сообщении Совета ЕС.

    "Совет решил продлить на год, до 28 февраля 2019 года, ограничительные меры против Белоруссии. Они включают эмбарго на оружие и средства, которые могут использоваться для внутренних репрессий, а также заморозку средств и запрет на въезд на территорию ЕС в отношении 4 человек, вовлеченных в дела об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при неясных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах", — сообщил Совет ЕС.

    Совет глав МИД ЕС 15 февраля 2016 года снял большую часть санкций с Белоруссии, оставив при этом в силе оружейное эмбарго. Белоруссия находилась под политическим и экономическим давлением со стороны Запада почти 20 лет.

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