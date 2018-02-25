ГУНП в Николаевской области

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители обнаружили у жителя Николаевской области, который до этого воевал в зоне АТО в Донбассе, целый арсенал оружия, включая сотни патронов, гранату и пластид. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

"Участковыми офицерами полиции Первомайского отдела полиции была получена информация о том, что 48-летний местный житель по месту жительства сохраняет боеприпасы", — говорится в сообщении.

Получив разрешение суда на проведение обыска, правоохранители вместе с сотрудниками Первомайского отделения СБУ в Николаевской области в одной из комнат домовладения правонарушителя обнаружили сумку, внутри которой находились 205 патронов калибра 5,45 мм, граната РГД-4, две сигнальные ракеты и пластид.

ГУНП в Николаевской области Атошник в Николаевской области "случайно" насобирал дома арсенал оружия

Мужчина рассказал правоохранителям, что он был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины, и проходил службу в зоне АТО.

"Приезжая домой в отпуск, еще в 2014 году, по его словам, он случайно привез с собой в сумке с личными вещами боеприпасы, и, забыв впоследствии о них, хранил их дома", — уточнили правоохранители.

ГУНП в Николаевской области Атошник в Николаевской области "случайно" насобирал дома арсенал оружия

Следователями Первомайского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 10 февраля, после спора на остановке транспорта возле станции метро "Черниговская" в Киеве боец АТО приобрел нож и ударил им своего оппонента в сердце. Погибшим оказался шеф-повар одесского ресторана Руслан Юрченко.