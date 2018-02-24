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    Россия

    Судно из Новороссийска задержано по подозрению в перевозке оружия

    (обновлено: )37001
    Власти Туниса 16 февраля задержали паром-ролкер Ural, который пришел на рейд порта Сфакс для небольшого ремонта. Во время осмотра судна правоохранители якобы обнаружили партию грузовиков, БМП, легкого оружия, амуниции и палаток.
    Судно Ural, задержанное в Тунисе по подозрению в перевозке оружия
    Фото facebook.com/AkdenizRoRo/

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Посольство России в Тунисе занимается судном из Новороссийска, задержанным властями этой страны, сообщает РИА Новости в субботу со ссылкой на сотрудник диппредставительства.

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    "Насколько я знаю, наши сотрудники ездили туда, но ситуация еще до конца не закрылась. Занимается консульский отдел посольства", — сказал он.

    Собеседник агентства также добавил, что "ситуация с судном не совсем такая, как она описана в "Морском бюллетене".

    Ранее интернет-издание "Морской бюллетень" сообщило, что власти Туниса 16 февраля задержали паром-ролкер Ural, который пришел на рейд порта Сфакс для небольшого ремонта. Во время осмотра судна правоохранители якобы обнаружили партию грузовиков, БМП, легкого оружия, амуниции и палаток.

    По информации издания, судно шло из Новороссийска, причем официально направлялось в Камерун. Паром принадлежит турецкой компании, но ходит под флагом Панамы. Как предполагают журналисты издания, оружие шло либо в Камерун, либо в Ливию.

    Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что конфискованное танзанийское судно Sky moon, которое более года назад было задержано пограничниками за посещение Крыма без разрешения Киева, будет передано военно-морским силам.

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