Реакция жителей Донбасса на закон о реинтеграции: все, прощай, Украина

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко все-таки подписал принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса. Причем сделал он это 20 февраля, в день памятных мероприятий по жертвам расстрелов на Майдане.

В тексте документа РФ названа страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Расширяются и полномочия главы государства: границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов будет определять президент по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба.

Кроме этого закон дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время – "ради защиты суверенитета". Фактически, это позволит узаконить применение армии в любом регионе страны без объявления войны.

Праздник "патриотов" и реакция в Донбассе

В Украине закон вызвал ожидаемо восторженную реакцию со стороны так называемой "партии войны" и воинствующих патриотов. Для них документ – показатель агрессивности властей и их готовности к "ястребиной" политике.

О схожем говорят и в руководстве самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые в законе называются "оккупационными администрациями". И.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего назвал подписанный Порошенко закон "запоздалой попыткой узаконить войну в регионе". Дейнего также добавил, что принятый в Киеве документ – "очередной виток деструктивной политики Киева в отношении жителей Донбасса".

Схожую позицию высказал глава "народного совета" ДНР Денис Пушилин. По его словам, уже почти четыре года "Киев ведет полномасштабные военные действия против гражданского населения и территорий, которые как и раньше называет своими, а теперь сможет применять против жителей "ЛНР" и "ДНР" армию".

А глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что в ДНР подготовили свой ответ на закон о реинтеграции Донбасса – создадут Народный трибунал, который будет рассматривать "все военные преступления, совершенные Украиной в Донбассе".

"Закон о реинтеграции – это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей, даёт полную свободу на нарушение Конституции Украины и основных законов этого государства. В ответ мы сделаем Народный трибунал, который будет осуждать действия карателей", – заявил Захарченко.

"Надо было называть "закон о мародерстве"

Среди жителей Донбасса реакция на украинский закон – однозначная: здесь считают, что это еще один показатель того, что от региона и его жителей власти Украины официально отказываются.

"Надо этот закон называть не законом о реинтеграции, а о мародерстве. То есть "героям" (ВСУ – Ред.) разрешили отбирать у жителей Донбасса любое имущество на нужды "армии". Представляю себе, в чём их "армия" только не будет нуждаться – от автомобилей до трусов местных жителей", – возмущается жительница Снежного Лариса.

Женщина уверена, что после подобных инициатив украинских властей ни о каком возвращении региона в Украину даже говорить не стоит.

Пока еще рано говорить о реальных последствиях принятия и подписания закона о реинтеграции – должно пройти хотя бы пару месяцев, стоит последить за ситуацией на фронте, говорит луганчанин Вадим. По его словам, все равно дальнейшая судьба региона, "как и Порошенко", будет решаться не в киевских кабинетах.

"Идет большая игра, и мы (Донбасс – Ред.) в этой игре только одна из карт, – высказывает свою точку зрения мужчина. – Может, еще и миротворцев нам предстоит увидеть… Как ним относятся? Никто пока ничего не понимает, как и в каком виде это будет. Больше опасаются".

"Пока не было команды"

Еще одной проблемой Донбасса остается проблема "ярлыков": обозначения местных жителей как "пособников террористов", "коллаборационистов", "предателей". Говорить о нормальном диалоге с остальной Украиной можно будет тогда, когда не будет этих унизительных обозначений, рассказывает РИА Новости Украина источник, близкий к депутатскому корпусу ЛНР и пожелавший сохранить анонимность.

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"Пока же с одной стороны есть "сепаратисты" и "предатели", а с другой – "бандеровцы" и "укропы". Когда население территорий опять увидят друг в друге людей, тогда возможен диалог", – уверен источник.

Также он призывает не принимать во внимание заявления украинских властей, что они не будут вести переговоры с "террористами" и "оккупационными администрациями" (властями непризнанных республик).

"Не ведут диалог, пока нет такой команды от кураторов. А когда ее дадут, то все прекрасно сядут за один стол переговоров. Такое уже было и не раз", – заявляет источник.

Рвется еще одна связь

В то же время у жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса появилась новая проблема. В пресс-службе СБУ заявили, что ведомство вместе с прокуратурой заблокировало нелегальные пассажирские перевозки через официально закрытый пункт пропуска на украинско-российской границе.

Для многих это был практически единственный способ добраться в Украину: автобусы начинали маршрут в ЛНР или ДНР, ехали по территории РФ, а затем заезжали в пункт пропуска в Харьковской области.

"Что, реинтеграция (закон о реинтеграции – Ред.) уже начала действовать? А о людях подумали, которые едут через Россию вдвое дольше, потому что не могут выдержать очередей на пунктах пропуска? О стариках, которые там в очередях теряют сознание? Кто о них думает? Если закроют и этот путь, то для большинства луганчан и дончан – все, прощай, Украина", – не может сдержать эмоций жительница Донецка Валерия.

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