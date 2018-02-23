По следам опроса. Выбор пути: аграрная сверх держава, НАТО, ЕС

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то во втором туре самые большие шансы — у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. А в вопросах евроитнтеграции и вступления в НАТО страна по-прежнему расколота. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого социологической группой "Рейтинг".

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года, были опрошены 30 тысяч человек на подконтрольных Киеву территориях. Погрешность составляет не более 0,6%.

Если завтра выборы…

Согласно результатам опроса, в первом туре президентских выбор за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко проголосовали бы 18,7% респондентов. Действующего президента Петра Порошенко готовы поддержать 15,6%. На третьем месте в президентской гонке сопредседатель парламентской фракции партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, за него проголосовали бы 11,7% — такова тройка лидеров.

Долее в рейтинге следуют лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (10%), лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (9%), лидер партии "За життя" Вадим Рабинович (8%), мэр Львова Андрей Садовый (6%), лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок (4%), немного менее 2% мог бы набрать экс-премьер Арсений Яцеенюк (среди тех, кто определился и пойдёт на выборы).

"Около 15% выбирают другого кандидата, среди этой категории есть как названные кандидаты, условно говоря, человек знает, кого другого он готов поддержать. А есть и просто выбор — "другой". С точки зрения того, что этот спектр (кандидатов — Ред.) не удовлетворяет и человек ищет кого-то ещё среди имён, но не может найти", — сообщил, презентуя результаты исследования, директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По его словам, "в региональном разрезе Юлия Тимошенко лидирует… в половине регионов страны, в части областей она делит первое место с Петром Порошенко".

Действующий президент лидирует в Винницкой и в Хмельницкой областях, а также (с незначительным перевесом) в Киеве. А Юрий Бойко лидирует в большинстве восточных и южных областей — "исключением является, в определённой мере, Одесса, где номинальным, но всё ж таки лидером является Вадим Рабинович".

Ещё одно такое "исключение" — Львов, где лидирует Андрей Садовый.

"Моделирование второго тура президентских выборов в паре Тимошенко и Порошенко дало следующие результаты: за лидера "Батькивщины" готовы проголосовать 30% тех, кто заявил, что примет участие в основных выборах. Главу государства готовы поддержать в этом случае 23%", — отметили социологи. При этом 28% респондентов не будут голосовать во втором туре при такой паре кандидатов, каждый пятый — не определился с тем, кого поддержать.

По словам Антиповича, если рассматривать разные варианты, то "Петр Порошенко во втором туре выигрывает у Юрия Бойко, у Вадима Рабиновича и у Олега Ляшко, но проигрывает Андрею Садовому, Анаттолию Гриценко, Святославу Вакарчуку, Юлии Тимошенко… А Юлия Тимошенко выигрывает у всех возможных кандидатов".

Что до географии, то Порошенко выигрывает в трёх областях — в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой. В Ровенской, Кировоградской, Черкасской, донецкой областях и в Киеве у Порошенко и Тимошенко достаточно близкие результаты.

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"Все остальные 17 регионов выигрывает Юлия Тимошенко", — сообщил Антипович, добавив, что "достаточно большой охват всей страны и обеспечивает ей лидерскую позицию на данный момент".

"Куда ж нам плыть?"

Судя по результатам опроса, страна остаётся расколотой, когда речь заходит не только о президентских выборах, но и о выборе пути в целом.

Впрочем, "проевропейский вектор является доминирующим в украинском обществе в настоящий момент", отметил заместитель директора группы "Рейтинг" Любомир Мысив.

"Как мы видим, количество сторонников вступления в Европейский союз вдвое превосходит количество противников", — сообщил социолог. Он подчеркнул, что есть существенные региональные особенности. Так, больше сторонников вступления Украины в ЕС в западных областях, в центре — паритет, а, например, в Одесской, Харьковской областях и на контролируемых правительством территориях Донбасса "количество противников всё-таки существенно превосходит количество сторонников вступления в ЕС".

В целом в случае проведения референдума о вступлении в ЕС "за" проголосовали бы 52% опрошенных, "против" — 27%.

Что касается проблемы возможного вступления в НАТО, то здесь такая картина.

"На сегодняшний день 43% респондентов поддерживают вступление Украины в альянс, 34% выступают против, и еще около четверти или не принимали бы участия в таком референдуме, или не определились в этом вопросе", — сказал Мысив.

По его словам, в этом вопросе региональные различия более резкие, нежели в вопросе евроинтеграции: самый высокий уровень поддержки на западе страны, но — фактически во всех области юга и востока, особенно в Одесской области, количество противников вступления в НАТО значительно превышает количество сторонников такого шага.

В то же время социологи отмечают, что количество сторонников вступления в НАТО постоянно растёт.

Тут стоит отметить, что западные политики не раз давали Киеву понять: вопрос о вступлении Украины в ЕС — "дело далёкого будущего". Что касается перспективы вступления в НАТО, то, по словам генсека альянса Йенса Столтенберга, "вопрос членства будет рассматриваться, основываясь на прогрессе в проведении реформ, которого добивается Украина".

Будущее. В поле или на завод?

Еще один интересный момент выяснился в ходе опроса относительно "выбора пути". Почти половина граждан (43%) считают, что Украина должна стать великой аграрной державой. Столько же — выступают за то, что страна должна развивать высокотехнологические отрасли и промышленность.

Сторонников аграрного пути развития преимущественно больше на Западе и в Центре, а сторонники технологической эволюции преобладают на Юге, на Востоке и в Киеве, сообщили социологи.

При этом украинцы в большинстве (77%) остаются противниками идеи продажи земель сельскохозяйственного назначения, поддерживает это только каждый десятый (и еще 13% респондентов затруднились с ответом).