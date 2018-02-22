"План Расмуссена" по Донбассу: четыре шага к миротворцам и миру

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Для Донбасса разработали новую схему урегулирования конфликта, на этот раз – со шведским акцентом. Новый план окрестили "планом Расмуссена". По сути, это отчет, составленный бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, нынешним советником президента Петра Порошенко. Основная тема документа — технические детали и нюансы введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

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Главных пунктов – четыре.

Первое: отправить в Донбасс 20 тысяч миротворцев из пост-советских и нейтральных европейских стран. Возглавить контингент при этом должна Финляндия, Австрия или Швеция.

Также предусматривается наличие 4 тысяч полицейских.

Второе: развернуть миссию в три коротких этапа, в итоге выйдя на границу с РФ.

Третье: провести выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР под эгидой ОБСЕ и Совета Европы (уже после передачи контроля над границей миротворцам). До конца волеизъявления – держать под контролем ситуацию с помощью международных полицейских сил.

Четвертое: уже после выборов и их международного признания миротворцы передают границу под контроль Украины.

Впрочем, остаются большие сомнения, что в самопровозглашенных республиках Донбасса и РФ этот план воспримут позитивно. Он, например, не гарантирует элементарной безопасности тех, кого в Украине называют коллаборационистами – кто сотрудничал с властью ЛДНР, не совершая уголовных преступлений.

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Нужен диалог, но он невозможен?

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что "Киев хочет все и сразу, мы с этим не соглашаемся", добавив, что миссию необходимо согласовать с ЛНР и ДНР. Также Пушков сказал, что Москва продолжит настаивать на введении миротворческой миссии для защиты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Схожую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Решать такие вопросы, абстрагируясь от позиции представителей непризнанных республик Донбасса, невозможно. Об этом мы говорим постоянно. Но, еще раз повторяю, достижение компромисса возможно только в рамках диалога", – сказал Песков.

В Украине же неоднократно заявляли, что прямого диалога с властями ЛДНР вести не намерены.

Остается надежда на прямой диалог в формате Волкер-Сурков.

Кто заплатит 1,5 миллиарда

В случае с "планом Расмуссена" инициативу фактически проявил Порошенко, потому что бывший генсек НАТО – его советник, напомнил политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

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"Фактически появился некий новый элемент в переговорном процессе относительно урегулирования на Донбассе", – рассказал эксперт, добавив, что это вызвать ревность у Франции и Германии.

Воля также упомянул о других проблемах, которые могут помешать реализации "плана Расмуссена". В первую очередь это контингент и финансирование.

"20 тысяч (миротворцев – Ред.) проблемно найти, плюс 4 тысячи полицейских", – считает эксперт, добавляя, что в год на эту миссию нужно потратить около 1,5 миллиарда долларов.

Плюс нужно продолжать финансировать миссию ОБСЕ в Донбассе. Остается вопрос, кто выделит эти деньги и какое количество людей там будет: "это главная проблема, чтобы реализовать подобный формат", говорит политолог.

"В любом случае все согласования будут происходить в Совете Безопасности ООН, хоть по количеству, хоть по финансам, хоть по функциям, которые будут выполнять, и по месту размещения миротворцев. … Это пока интересные расчеты, интересный проект, но пока – с туманными перспективами реализации", – подытожил Владимир Воля.

"Власть уже готовит общество"

А политический аналитик Дмитрий Корнейчук отмечает, что, "вернувшись из Мюнхена, украинская власть бросилась в поте лица готовить общество к скорому принятию "плана Расмуссена" по миротворцам ("плана Трампа-Путина"), презентованного и одобренного Западом".

"Климкин в эфире одного из телеканалов заявил: после решения Совбеза ООН размещение миротворцев на Донбассе займет 6-10 месяцев. Как я и говорил, Вашингтон и Москва сделали так, что именно Украина будет от своего имени продвигать все договоренности, наработанные Волкером-Сурковым. Недаром Климкин долго общался в Мюнхене с Лавровым", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

В любом случае, считают эксперты, реальное введение миротворцев в Донбасс может состояться не раньше весны 2019 года.