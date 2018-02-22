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    В ответ на закон о реинтеграции Донбасса в ДНР создадут народный трибунал

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (424)

    (обновлено: )390110
    Глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко заявил, что подписанный Петром Порошенко закон "узаконивает военные преступления, дает полную свободу на нарушение конституции и законов Украины".
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная Донецкая народная республика в ответ на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса создаст народный трибунал по оценке военных преступлений силовиков, заявил в четверг журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

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    "Мы сделаем народный трибунал, который будет осуждать действия… руководства страны", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, какие действия последуют от ДНР в ответ на подписание Порошенко закона о реинтеграции.

    Кроме того, по словам Захарченко, данный закон оправдывает преступления украинских силовиков. "На самом деле этот закон, который узаконивает военные преступления…, дает полную свободу на нарушение конституции и законов Украины", — сказал глава ДНР.

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. Он вступает в силу в день его опубликования в официальном издании — газете "Голос Украины".

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