В ответ на закон о реинтеграции Донбасса в ДНР создадут народный трибунал

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная Донецкая народная республика в ответ на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса создаст народный трибунал по оценке военных преступлений силовиков, заявил в четверг журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

"Мы сделаем народный трибунал, который будет осуждать действия… руководства страны", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, какие действия последуют от ДНР в ответ на подписание Порошенко закона о реинтеграции.

Кроме того, по словам Захарченко, данный закон оправдывает преступления украинских силовиков. "На самом деле этот закон, который узаконивает военные преступления…, дает полную свободу на нарушение конституции и законов Украины", — сказал глава ДНР.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. Он вступает в силу в день его опубликования в официальном издании — газете "Голос Украины".