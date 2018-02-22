Реинтеграция Донбасса и гибридность украинской политики

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Президент Украины Пётр Порошенко во вторник, 20 февраля, подписал закон о реинтеграции Донбасса (закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях").

В документе РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".

Президент также поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе, а также определиться с главой объединенных сил, который возьмет на себя руководство этой операцией.

Агрессия есть, войны нет?

Сам Порошенко перед подписанием закона заявил, что "агрессия России" началась 20 февраля 2014 года, и целью РФ были не Крым или восток Украины, "…целью является, была и остается вся Украина".

Порошенко подчеркнул, что в подписываемом законе Россия квалифицируется "как государство-агрессор" и отметил, что документ существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений.

Но против кого Украина применяет и собирается применять армию и другие силовые подразделения? Мощная пропагандистская машина с 2014 года убеждает украинцев в том, что "идёт война с Россией", и очень многие в это поверили.

Вдруг выяснилось, что на самом деле Украина с Россией не только не воюет, но и не может воевать. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Александр Турчинов во время допроса в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, поясняя ситуацию с уходом Крыма.

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"У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству, каким является РФ, в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому объявление войны как в феврале-марте 2014 года, так и, к сожалению, даже сейчас, когда у нас есть боеспособная армия, оборонно-промышленный комплекс, оружие, которого достаточно для защиты страны, но и сейчас, к сожалению, мы не можем объявить войну агрессору, потому что Россия — ядерная держава", — сказал секретарь Совбеза.

Война есть, но… не с "агрессором"

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, отвечая на вопрос, сколько пленных "с российскими паспортами" Украина взяла в плен за четыре года "необъявленной войны с Россией", заявил: "Мы не воюем с Россией".

А с кем же тогда? Прокурор пояснил довольно туманно: "мы не воюем, мы стоим на минском процессе, за то, чтобы метастазы разбалансирования нашего государства и посягательства на суверенитет не пошли дальше".

Сам Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что он — "президент мира, а не президент войны".

"Мы не хотим победить Россию, а только хотим, чтобы Россия убралась из Украины", — заявил президент.

Напомним, Москва не раз заявляла, что не является стороной украинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Итак, войны с Россией нет, но боевые действия на востоке Украины продолжаются. В непризнанных республиках Донбасса подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса вовсе не сочли демонстрацией мирных намерений, но назвали это "очень запоздалой попыткой" легализовать насилие и применение армии и вооружений против жителей региона.

Как быть с "Минском-2"?

Подписывая закон, Порошенко снова подчеркнул, что "Украина остается преданной мирному решению проблемы освобождения оккупированных территорий". По его словам, закон "отнюдь не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая и Минские договоренности…".

В Москве с этим тезисом не согласны. Глава миссии России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что закон о реинтеграции Донбасса "прямо противоречит духу и букве минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией СБ ООН…".

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что "последние действия руководства Украины уводят в сторону от выполнения Минских договорённостей и являются попыткой их перечеркнуть".

По словам Лаврова, закон о реинтеграции Донбасса "допускает и даже поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины".

"Это считаем абсолютно недопустимым", — подчеркнул глава МИД РФ.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина, что в результате подписания закона о реинтеграции Донбасса "создаётся параллельная "Минску-2" юридическая реальность".

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Например, если "Минск-2" предусматривает прямой диалог Киева с Донецком и Луганском, то закон о реинтеграции делает такой диалог невозможным, пояснил эксперт. По его мнению, теперь "две эти правовые реальности будут существовать параллельно". А какой из них будет пользоваться украинская власть? Это будет зависеть от политической конъюнктуры…