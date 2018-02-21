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    Лавров раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (416)

    (обновлено: )33640
    По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, закон о реинтеграции Донбасса "допускает и даже поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины".
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что подписание президентом Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса уводит в сторону от выполнения минских соглашений и является попыткой их перечеркнуть. Об этом он журналистам по итогам встречи с его словенским коллегой Карлом Эрьявицем.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
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    "Рассчитываем, что на Западе, прежде всего в Берлине и в Париже, как столицах стран участниц "нормандского формата" понимают, что последние действие руководства Украины уводят в сторону от выполнения минских договоренностей и являются попыткой их перечеркнуть. Имею в виду прежде всего так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который допускает и даже поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины. Это считаем абсолютно недопустимым", — сказал Лавров.

    Порошенко подписал документ во вторник. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

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