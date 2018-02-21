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    Закон о реинтеграции Донбасса ведет к войне - проект заявления Госдумы РФ

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (417)

    (обновлено: )434100
    Российская Госдума подготовила проект заявления, в котором принятый и утвержденный в Украине закон о реинтеграции Донбасса называется "проникнутым ненавистью".
    Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Закон о реинтеграции Донбасса ведет к войне, он прямо направлен против РФ и российских соотечественников в Украине, говорится в проекте заявления Госдумы.

    "Депутаты Государственной Думы… с негодованием отмечают, что проникнутый ненавистью закон Украины… ведет к войне, а не к миру. Он прямо направлен против Российской Федерации и российских соотечественников на Украине и свидетельствует о желании обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм на Украине. Этого нельзя допустить", – говорится в тексте проекта заявления.

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    Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Украине территории "оккупированными"

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