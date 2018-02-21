Закон о реинтеграции Донбасса ведет к войне - проект заявления Госдумы РФ

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Закон о реинтеграции Донбасса ведет к войне, он прямо направлен против РФ и российских соотечественников в Украине, говорится в проекте заявления Госдумы.

"Депутаты Государственной Думы… с негодованием отмечают, что проникнутый ненавистью закон Украины… ведет к войне, а не к миру. Он прямо направлен против Российской Федерации и российских соотечественников на Украине и свидетельствует о желании обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм на Украине. Этого нельзя допустить", – говорится в тексте проекта заявления.

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Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Украине территории "оккупированными"