АТО закончилось... началась война. Соцсети о законе по Донбассу

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Все, АТО закончилось… Во вторник, 20 февраля, президент Петр Порошенко все же подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Однако закон вступит в силу только после публикации документа в официальном издании — газете "Голос Украины".

Закон о реинтеграции Донбасса предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Глава украинского государства уже поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе, а также определиться с главой объединенных сил, который возьмет на себя руководство этой операцией. Помимо этого закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны (что позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны).

В соцсетях об этом законе сорят не первый день, сейчас, после его подписания, шумиха только усилилась:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook