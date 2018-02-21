наверх
21.02.201817:20
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.06
  • EUR33.41- 0.11
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    АТО закончилось... началась война. Соцсети о законе по Донбассу

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (417)

    (обновлено: )2819315
    Подписанный Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса вызвал немало споров не только в СМИ, но и в соцсетях. Что изменится с его принятием в зоне самого конфликта, и как одобренный документ отразиться на остальных украинцах?
    Позиции ВСУ возле Донецкого аэропорта
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Все, АТО закончилось… Во вторник, 20 февраля, президент Петр Порошенко все же подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Однако закон вступит в силу только после публикации документа в официальном издании — газете "Голос Украины".

    Закон о реинтеграции Донбасса предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Глава украинского государства уже поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе, а также определиться с главой объединенных сил, который возьмет на себя руководство этой операцией. Помимо этого закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны (что позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны).

    В соцсетях об этом законе сорят не первый день, сейчас, после его подписания, шумиха только усилилась:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины