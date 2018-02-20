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    Политика

    Подписание закона о реинтеграции. Появилась реакция ДНР

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (409)

    (обновлено: )1224160
    По мнению Дениса Пушилина, подписанный закон о реинтеграции является лишь "запоздалым способом узаконить все то насилие, которое так смело применяется против жителей республик".
    Ситуация в Донбассе
    Пресс-центр штаба АТО

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Полпред самопровозглашенной ДНР на минских переговорах Денис Пушилин считает, что подписанный президентом Украины закон о реинтеграции Донбасса — это попытка Киева узаконить применение армии против жителей региона.

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. Он вступает в силу в день его опубликования в официальном издании — газете "Голос Украины". В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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    "Подписанный украинским президентом закон о "реинтеграции", принятый с нарушением действующего законодательства Украины и международных конвенций, — лишь запоздалый способ узаконить все то насилие, которое так смело применяется против жителей республик. Возможность применить армию против жителей Донбасса", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

    Полпред ДНР отметил, что уже почти четыре года Киев "ведет полномасштабные военные действия против гражданского населения и территорий, которые по-прежнему называет своими". "Этот закон не сможет спасти руководство Украины в лице Порошенко и Турчинова (секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов — Ред.) от наказания за геноцид народа Донбасса и нарушение всех возможных законов", — добавил Пушилин.

    Ранее полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислава Дейнего заявил, что подписание Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса — запоздалая попытка узаконить насилие в регионе.

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