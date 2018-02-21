Как закон о Донбассе необратимо меняет Украину

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Президент Украины Пётр Порошенко во вторник, 20 февраля, подписал закон о реинтеграции Донбасса (закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях").

Президент также поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе, а также определиться с главой объединенных сил, который возьмет на себя руководство этой операцией.

Применение ВСУ

Выступая во время открытой части военного кабинета СНБО перед подписанием закона, Порошенко особо подчеркнул важность документа.

"В этом законе мы квалифицируем Россию как государство-агрессора, и это закреплено на законодательном уровне… Юридически определено, что именно РФ оккупировала наши территории. Этот закон существенно усиливает правовую базу применения Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений для обороны нашего государства", — сказал президент.

По его словам, в то же время этот закон "обеспечивает правовой механизм, в том числе политико-дипломатическим путем, возвращения этих территорий".

"Вместе с тем, я хочу подчеркнуть, что этот закон отнюдь не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая и Минские договоренности, как это хочет представить сейчас Российская Федерация, оправдывая свое нежелание, откровенный саботаж имплементации Минских договоренностей", — сказал Порошенко, чьи слова приводит президентская пресс-служба.

Отметим, ранее вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявляла, что введение режима антитеррористической операции (АТО) не являлось достаточным законным основанием для использования ВСУ на востоке Украины.

Ручное управление

Подписание закона о реинтеграции Донбасса меняет ситуацию в стране, возникает «параллельная (Минским соглашениям — Ред.) юридическая реальность», считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Реальных изменений несколько. Прежде всего, это полное ручное управление операцией (на востоке Украины — Ред.), теперь это в руках у президента. Вместо Координационного штаба будет Объединенное командование ВСУ, руководителя будет утверждать лично президент. Ему будут подчиняться уже и СБУ, и МВД Авакова… в зоне конфликта. Поэтому это ручное управление со стороны президента вооружёнными силами в зоне конфликта", — сказал Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, закон будет иметь практические последствия и для граждан: во-первых, Украина отказывается от правовой ответственности на неподконтрольных территориях — "это приведёт к тому, что граждане не смогут подавать иски на Украину… а, по некоторым данным, таких исков поданы тысячи".

"Во-вторых, расширяются права военнослужащих в зоне конфликта. Теперь они могут ещё больше ограничить права и свободы человека, что, скорее всего, приведёт к каким-то конфликтам, возможно, правонарушениям в этой части", — сказал эксперт.

Он отметил, что "есть и небольшой позитив" — например, признание документов о рождении и смерти, которые выдаются на неподконтрольных территориях, это немножко упростит жизнь украинцев".

"Параллельная реальность"

Главное изменение, по словам Бортника, заключается в том, что результате принятия закона о реинтеграции Донбасса "создаётся параллельная "Минску-2"юридическая реальность".

"По Минским соглашениям и по закону Украины от 2014 года об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей модель урегулирования следующая: прямой диалог между Украиной и Донецком-Луганском, при посредничестве гарантов — Германии, России и Франции", — напомнил эксперт.

Теперь же, по новому закону, "никаких представителей со стороны Донецкой и Луганской области уже нет, есть оккупационные администрации".

"Никакой прямой диалог невозможен, есть украино-российская война, Россия — не гарант в этой ситуации. То есть, другая правовая реальность. Две эти правовые реальности будут существовать параллельно, и какой из них будет пользоваться украинская власть — сложно прогнозировать, всё будет зависеть от политической конъюнктуры", — резюмировал Бортник.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса "ставит крест на Минских соглашениях" и "делает все, чтобы Донбасс не вернулся в Украину, а Украина не вернулась в Донбасс".

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Напомним, парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будут определяться президентом Украины по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.