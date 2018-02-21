Доверия нет. ЕС закрывает проект модернизации границы Украины

Владимир Матвеев, обозреватель

Евросоюз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной на фоне возрастающих сомнений по поводу способности Киева успешно справиться с имплементацией реформ взамен на предоставленную ЕС финансовую помощь. Об этом сообщает агентство Reuters.

Проект модернизации шести украинских КПП на восточной границе ЕС был основан в 2014 году. Как сообщается, целью проекта было содействие интеграции украинской экономики со своими соседями из ЕС путем построения или модернизации контрольных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.

Проекты были предназначены для сокращения времени пересечения границы и совершенствования таможенных процедур.

По информации агентства, проект закрыли после ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков. При этом Reuters ссылается на внутреннюю корреспонденцию правительства Украины и переписку между Европейской комиссией и властями Киева, предоставленные неназванным источником в правительстве.

В заявлении для Reuters спикер Евросоюза отметил, что "после нашей оценки мы пришли к заключению, что проекты не могут быть завершены вовремя. Шесть проектов сейчас находятся в процессе закрытия, а неиспользованные деньги вернутся".

Согласно агентству, один из высокопоставленных европейских дипломатов, вовлеченный в вопросы отношений с Украиной, сказал, что «существует определенная усталость от Украины. Люди разгневаны из-за отсутствия реформ, особенно в борьбе с коррупцией».

Наряду с этим, дипломат сказал, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину.

Как бы там ни было, к концу 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 млн евро ($36 миллионов).

В свою очередь, Государственная фискальная служба (ГФС) отметила в своем заявлении, что среди причин были смена персонала внутри службы, а также длительное время, уходящее на оформление контрактов и получение одобрения для изменений.

Экс-глава ГФС Роман Насиров, сказал в интервью агентству, что проекты контрольных пунктов осложняются тем фактом, что в Украине иногда невозможно обеспечить необходимое софинансирование. Он дал комментарий Reuters незадолго до снятия с должности 31 января по причинам, не связанным с этими проектами.

При этом, сообщается, что крупнейший контракт на два контрольных пункта был присужден фирме «Энергомонтажвентиляция», которая специализируется на установке вентиляционных агрегатов и не имела никакого опыта получения государственных тендеров на строительство, согласно онлайн-реестру государственных контрактов.

Беседуя с агентством в октябре минувшего года, финансовый директор "Энергомонтажвентиляция" Сергей Романенко обвинил чиновников Украины и ЕС в препятствовании завершению работ на двух КПП на границе с Румынией.

По его словам, «контрольно-пропускные пункты "Дьяковцы" и "Красноильск" выполнены на 80-85%, но на сегодняшний день мы не получили ни цента».

ГФС, в свою очередь, сообщила, что не заплатила "Энергомонтажвентиляции", потому что компания не предоставила документы, подтверждающие завершение работы.

Судебные документы показывают, что эта компания зарегистрировала и проиграла иск в 2017 году против ГФС за неуплату денежных средств, которые, согласно фирме, являются долгом за работу на контрольных пунктах. ГФС подтвердила Reuters, что подрядчик проиграл суд, но не предоставила более подробных сведений.

Наряду с этим, заявления о прекращении Евросоюзом финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе некорректно и преждевременно. Так, в Государственной фискальной службе пока не имеет такой информации, сообщили 20 февраля в пресс-службе ГФС.

Параллельно с этой статьёй в Reuters издание The New York Times опубликовало статью Эндрю Хиггингса о том, сколь негативно коррупция сказывается на вооруженных силах Украины. В частности, отмечается, что "рост военных расходов открыл новые возможности для мутных сделок, защищенных от проверок завесой секретности, которая скрывает подробности расходов на оборонные нужды".

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NYT напоминает, что МВФ и Евросоюз, "раздраженные постоянными отсрочками в создании давно обещанного независимого антикоррупционного суда и другими задержками, отказали Украине в очередном транше финансовой помощи, объемы которой уже превысили 5 миллиардов долларов США".

"Украина жила в состоянии повсеместной коррупции в течение многих десятилетий, — сказал Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) — Эти схемы были пересмотрены и обновлены, и теперь они снова работают. Некоторые люди просто не хотят от них избавляться".

"Попытки НАБУ разобраться с мошенничествами, связанными с оборонным сектором — попытки, которые привели в минувшем году к аресту заместителя министра обороны и главы отдела закупок — обернулись целым рядом мер, призванных нейтрализовать это антикоррупционное бюро", пишет The New York Times.