Из Кропивницкого: часового судят за убийство...

РИА Новости Украина

В сентябре прошлого года на полигоне, что недалеко от Кропивницкого, произошло чрезвычайное событие. Находясь в карауле, солдат Игорь Гуртовой услышал шум в кустах, откуда на него выскочило двое человек. По словам Гуртового, их действия были направлены на его разоружение, а поскольку расстояние было небольшое, он дал две короткие очереди из автомата по силуэтам нападавших. В результате погибли двое солдат из его же части. Теперь Игоря судят по статье за умышленное убийство. Ему грозит наказание, вплоть до пожизненного заключения, пишет интернет-издание "Украина-Центр".

Именно так считает военная прокуратура. Но возникает масса вопросов, связанных с этим горьким событием. Для начала вызывает недоумение термин "умышленное убийство". Ведь он подразумевает наличие злого умысла в действиях. Однако Игорь не знал никого из погибших и, по логике, не мог "замышлять" убийство этих незнакомых людей. И какой может быть умысел у часового, которого обязали охранять боевую технику, снаряженную боеприпасами?

Далее вопросы возникают относительно тех, кто пошел на установленный пост охраны. Почему они попали в зону действия установленного поста? Кто их туда направил и зачем? По словам свидетелей, они получили приказ "проверить" пост и "снять" часового. И хотя сторона обвинения игнорирует эти показания, считая, видимо, что ребята вышли на прогулку, вопросы возникают у нас. Каким образом у них оказалось в руках оружие? Оба погибших имели автоматы (хотя и без боекомплекта, но ведь часовой об этом не знал!). А еще у них был тепловизор – прибор для ночного наблюдения. Неужели военные прокуроры считают, что именно в таком снаряжении теперь ходят на вечерние прогулки?!

Из собственного опыта службы могу с уверенностью сказать, что получить в руки оружие вне зоны боевых действий без приказа командира – фактически преступление, — отмечает автор статьи. Конечно, смерть двух наших ребят – событие трагичное. Жаль родных и близких, которые понесли невосполнимую потерю. Вот тут и возникает вопрос о том командире, который дал приказ на получение оружия и, видимо, на проверку караула. Кто он и где он?

Следующие вопросы уже к военной прокуратуре. 5 января состоялось судебное заседание по факту гибели двух солдат. Однако оно закончилось ничем. Прокурор выдвинул обвинения по результатам проведенного следствия, но "забыл" ознакомить с документами как самого обвиняемого, так и его адвокатов. Странная "забывчивость", не правда ли? Суд, естественно, вернул дело назад, распорядившись устранить этот недостаток. Однако вместо этого прокуратура начала проводить новое расследование, фактически нарушив решение коллегии судей.

И еще: почему военная прокуратура не отличает действия бойца, выполнявшего требования устава, от умышленного убийства? В Уставе гарнизонной и караульной службы четко сказано: несение караульной службы есть выполнение боевого задания. А значит, часовой – лицо неприкосновенное. Цитата: "без предупреждения физическую силу, оружие могут применять в случае возникновения угрозы жизни или здоровью военнослужащих, нападения на часового, на объекты, которые охраняют". Увидев двух вооруженных людей, часовой выполнил свою обязанность и четко выполнил статью 195 устава. Или в военной прокуратуре не знакомы с этим документом?

Из открытых источников известно, что существует еще и третий солдат, который присутствовал во время самого события. Его показания могут дать исчерпывающий ответ на все вопросы. Вот только кто он и где он – неизвестно, и военная прокуратура, похоже, не сильно желает искать его.

Ну и главный вопрос: почему такая ситуация стала возможной? Ответ на него прост – в стране нет войны! Боевые действия есть, смерти и ранения наших бойцов есть, а войны – нет! И все события, происходящие с военными, рассматриваются с точки зрения мирного времени. Может, поэтому и судят Игоря Гуртового за убийство, а не отмечают за четкое выполнение устава.

Теперь несколько слов о самом Игоре: он участвовал в боевых действиях 2014-15 годов, имеет награды "За оборону Мариуполя", "За службу Родине". По отзывам сослуживцев, воевал честно и правильно. Осенью 2014 года вытащил своего командира из-под минометного огня. Ну а лучшей его характеристикой является то, что на общем собрании военнослужащих его части было принято единогласное решение обратиться к суду о взятии Игоря на поруки.

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А пока по решению суда Игорь остается в СИЗО. Несмотря на то, что его мама тяжело больна, а жене трудно справляться с маленьким ребенком. Апелляционный суд рассмотрел данное дело и оставил решение предыдущего суда в силе, сообщает издание.